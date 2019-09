Legenda angielskiej piłki chce zarabiać mniej Christophe95 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Słynny angielski piłkarz, Gary Lineker, który obecnie pracuje dla BBC - dla stacji tej prowadzi m.in. program "The Match of the Day", poświęcony wydarzeniom ze świata piłki - negocjuje obecnie nowy kontrakt ze stacją, który ma mieć niższą wartość niż dotychczasowa umowa wiążąca go z BBC. Na obniżkę wynagrodzenia dobrowolnie zgodził się sam Lineker.