Igrzyska w Tokio bez krzyku i śpiewu

Podróż do Tokio nie zacznie się na lotnisku. Każdy uczestnik igrzysk musi zachowywać się zgodnie z przepisami już 14 dni przed wylotem, mierząc codziennie temperaturę i wypełniając raport zdrowotny w specjalnej aplikacji COCOA. Później czekają go testy na koronawirusa: pierwszy jeszcze w kraju, drugi – najprawdopodobniej – na tokijskim lotnisku.

Sportowcy mogą zamieszkać w wiosce olimpijskiej pięć dni przed swoim startem, opuszczą ją najpóźniej dwa dni po. Możliwość przemieszczania się będzie ograniczona, organizatorzy listę dostępnych lokacji podadzą niebawem. Nie ma mowy o zwiedzaniu czy wyjściu do baru. Zawodników czeka życie w bańce i testy na koronawirusa co cztery dni.

Nie będzie przytulania, uścisków dłoni ani podróży komunikacją miejską bez pozwolenia. Wejście do autobusu i przekroczenie bramy obiektu oznacza pomiar temperatury. 37,5 stopnia lub więcej? Izolacja. Maseczki trzeba nosić wszędzie – wyjątki to trening, zawody, jedzenie oraz sen.

– Wyobraźmy sobie, że choruje waterpolista. To wyklucza jego zespół z rywalizacji. A jeśli dzień wcześniej walczyli z Kanadyjczykami? Też nie będą mogli grać. To samo może się zdarzyć w koszykówce, siatkówce, piłce nożnej czy wioślarstwie. Grozi nam cała seria wydarzeń, które będą nagle odwoływane – ostrzega epidemiolog Michael Toole z Instytutu Burneta w Melbourne.

Solidarności brak

Szczepienia dla uczestników igrzysk nie będą obowiązkowe, to zgodne stanowisko komitetu organizacyjnego, MKOl i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). – Najpierw lek musi trafić do tych, którzy ratują nasze życia – przekonuje Bach. Niemiec już kilka tygodni temu podkreślał, że sportowcy to ludzie młodzi i zdrowi, więc mogą poczekać.