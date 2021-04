Koronawirus. Brazylia: Najtragiczniejszy dzień od początku epidemii

W ciągu ostatniego tygodnia tylko w Indiach wykrywano więcej zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 niż w Brazylii - wynika z najnowszego raportu WHO.

Brazylia jest też krajem z największą na świecie liczbą zgonów chorych na COVID-19 w ubiegłym tygodniu (21 094 zgonów zakażonych, 9,9 zgonu chorego na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców).

29,56 proc. wszystkich zgonów zakażonych koronawirusem na świecie w ubiegłym tygodniu to zgony, do których doszło w Brazylii - wynika z danych WHO.