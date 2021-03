Grzesiowski: Pandemia to nie serial. "The end" nie będzie

Zastanawia się, czy ludzie zrozumieli, że pandemia nie jest telewizyjnym serialem, w którym w pewnym momencie pojawi się napis "Koniec", ale biologicznym zjawiskiem, nad którym człowiek dotąd nie zapanował.

Dr Grzesiowski zauważa, że im wcześniej człowiek pojmie, że wirus w jego świecie zostanie, tym wcześniej uruchomi kreatywne myślenie, jak sobie w rzeczywistości z koronawirusem poradzić.

"Cudu nie będzie. Dlatego trzeba ogromnego wysiłku cywilizacyjnego, by zabezpieczyć kolejne pokolenia. Czas dorosnąć do pandemii..." - pisze dr Grzesiowski.

