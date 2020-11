W Europie Wschodniej ponad 5 milionów zakażeń koronawirusem

W Europie Wschodniej było średnio ponad 82 000 przypadków dziennie w ciągu ostatniego tygodnia. Dochodzi do tego średni ponad 1500 zgonów każdej doby.

Władze powstrzymały się od wprowadzenia lockdownu w całym kraju, jak to miało miejsce na początku tego roku, preferując jednak ukierunkowane, regionalne obostrzenia.

Jak dotąd w Europie odnotowano ponad 15 milionów przypadków zakażeń, co czyni ją regionem o największej liczbie przypadków.

Według danych agencji Reutersa odnotowano ponad 346 000 przypadków śmiertelnych, co stanowi drugą co do wielkości liczbę ofiar śmiertelnych w regionie po Ameryce Łacińskiej.