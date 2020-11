GIS wyjaśnia rozbieżności w raportach: Różne źródła, opóźnienia

- Przed nami niestety jeszcze kilkanaście tygodni ciężkiej pracy, ale jeśli będziemy wszyscy zachowywali reżim sanitarny, myślę, że dojdziemy do momentu, kiedy w Polsce będzie szczepionka i wszyscy wrócimy do normalności - mówił Kraska.

Wiceminister zdrowia Elżbieta Kucharska z kolei tłumaczyła, że dane do raportowania pochodziły z bardzo różnych źródeł i w różnych celach. Kwestią, która wpływała na różnice, był również czas, w którym spływały z laboratoriów.

Niektóre dane wymagały przeprowadzenia dodatkowych prac, które opóźniały ich wprowadzenie.

Przyczyną niejasności jest również fakt, że danych spływających do GIS było bardzo dużo, a pracowników - wprowadzających dane do baz, a także zdolnych do metodologicznej analizy - także dotknęła epidemia.

Kucharska zapewniła, że przyczyny, które doprowadziły do rozbieżności zostały przeanalizowane i wyjaśnione.

Krzysztof Saczka, który pełni obowiązki szefa GIS po dymisji Jarosława Pinkasa, poinformował, że w skali kraju różnice w raportach wynoszą ok. 22 tysięcy (w tym 11 tys. na Mazowszu) przypadków, oraz że wobec osób, z których winy doszło do rozbieżności, zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

Od jutra dane będą wprowadzone w systemie do 48 godzin, a raporty dotyczące stanu epidemicznego w Polsce będą prezentowane z wykorzystaniem innego modelu.