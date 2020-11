Wiceminister zdrowia: Realny termin szczepionki? Przełom roku

Wiceszef Ministerstwa Zdrowia poinformował w rozmowie z TVP Info, że Polska otrzymała zapewnienie firmy farmaceutycznej o dostępności szczepionki pod koniec grudnia. Oznacza to, że realnym terminem dostępności leku w naszym kraju jest przełom roku.

Szczepionka w pierwszej kolejności ma trafić do osób starszych, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że celem jest zaszczepienie wszystkich dorosłych Polaków. - Podejrzewam, że skłonność do szczepienia, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób. W tej sytuacji oprócz łańcucha dostaw musimy zdefiniować sposób, w jaki będzie określona dostępność do szczepienia. Ona musi być masowa - dodał.