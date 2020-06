Pakistan: Do końca lipca będzie 1,2 mln zakażeń koronawirusem? AFP

Liczba zakażeń koronawirusem w Pakistanie wzrosła do blisko 145 tysięcy a tamtejsi politycy ostrzegają, że do końca czerwca może się podwoić a do końca lipca osiągnąć poziom 1,2 mln - informuje AP.