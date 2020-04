Nie będzie El Clasico w Hollywood

Organizatorzy postanowili jednak nie ryzykować. Nawet jeśli do wakacji uda się opanować pandemię koronawirusa, nie ma pewności, że do tego czasu zakończą się rozgrywki w ligach i europejskich pucharach. "Na pierwszym miejscu jest teraz zdrowie zawodników, trenerów, kibiców i wszystkich osób pracujących przy International Champions Cup. Brak jasności odnośnie tego, do kiedy potrzebne będzie zachowanie dystansu społecznego, kiedy zostaną zniesione restrykcje i jak będzie wyglądał piłkarski kalendarz, sprawia, że rozegranie turnieju jest niemożliwe" - tłumaczą organizatorzy.

Dla Realu i Barcelony oznacza to kolejne straty finansowe. Trzy lata temu za mecz w Miami, który zgromadził na trybunach ponad 60 tys. widzów, dostały po około 9 mln euro. Szacuje się, że za cały tegoroczny turniej mogłyby zarobić w sumie po 15 mln.