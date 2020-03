Korea Płd.: Założyciel sekty nie ma koronawirusa

Lee Man-hee, twórca i przywódca sekty chrześcijańskiej Shincheonji w poniedziałek przepraszał mieszkańców Korei Południowej za to, że to w tej wspólnocie pojawił się koronawirus. Samego wirusa nazwał "wielkim nieszczęściem". Odmawiał jednak poddania się badaniu na obecność koronawirusa do momentu, aż władze zagroziły, iż przebadają go siłą - informuje Reuters.

