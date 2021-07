Apel o dialog w sporze polsko – izraelskim

„My jako Towarzystwo Przyjaźni Polsko Izraelskiej zwracamy się do przywódców obu państw o chwilę przemyślenia o chwilę wzajemnego zrozumienia. Nie podejmować jednostronnych ciężkich decyzji bez wczesnego dialogu. Widzimy w wypowiedzi Pana ministra Pawła Jabłońskiego nadzieję na rozpoczęcie dialogu, który teraz tak bardzo brakuje. Zadaniem przywódców jest prowadzenie obu narodów do przyjaźni, do rozwiązywania konfliktów, pozostawiając emocje osobiste poza strefą dyskusji. Prosimy Was nie niszczyć nadziei o lepsze jutro. Co będzie dzisiaj zniszczone, będzie ciężko odbudować. Nie pozostawiajcie po sobie zniszczone stosunki między Naszymi narodami" – napisali przedstawiciele organizacji.