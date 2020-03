Wybuch wulkanu w Rosji. Pył może zagrozić samolotom

Kluczewska Sopka miała wyrzucić w powietrze popiół i parę wodną na wysokość do 6 km.

KVERT informuje o "umiarkowane eksplozji" wulkanu, która wciąż trwa. Wulkan nadal może wyrzucać popiół.

W związku z erupcją wulkanu ogłoszono pomarańczowy alarm dla ruchu powietrznego (drugi najwyższy poziom alarmu). Oznacza to, że wybuch wulkanu może mieć wpływ na ruch lotniczy. Jeśli pył wulkaniczny dostanie się do samolotu może spowodować awarię urządzeń nawigacyjnych i silników.

Według KVERT chmura pyłu wyrzuconego przez wulkan osiąga wysokość do niemal 6 km. Chmura przesuwa się na zachód.

Kluczewska Sopka to największy aktywny wulkan w Eurazji. Wulkan liczy sobie ok. 7 tysięcy lat.

Wulkan uważany był za wygasły do 2017 roku. Dziś uważa się, że może on doprowadzić do eksplozji o sile eksplozji Wezuwiusza w 79 r n.e.