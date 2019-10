Silny wiatr, potężne ulewy. Tajfun Hagibis uderzył w Japonię

Przed godz. 19.00 czasu lokalnego oko tajfunu dotarło nad półwysep Izu, leżący na południowy zachód od Tokio. Żywioł przesuwa się wzdłuż wschodnich wybrzeży Honsiu. Prędkość wiatru dochodzi do 225 km na godzinę. Według prognoz japońskiej agencji meteorologicznej, w rejonie Tokio w ciągu 24 godzin do południa w niedzielę opady mogą wynieść 50 cm, co stwarza poważne zagrożenie powodziowe.