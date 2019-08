Huragan Dorian może ominąć Florydę

Amerykańskie władze apelują jednak do mieszkańców Florydy, żeby zachowali czujność. Ostrzegają też przed zagrożeniem mieszkańców innych stanów.

Najgorszego scenariusza prawdopodobnie uda się uniknąć. Według najnowszych prognoz Dorian przejdzie kilkadziesiąt kilometrów od wschodniego wybrzeża Florydy. Do stałego lądu huragan dotrze prawdopodobnie w czwartek lub piątek na wysokości stanów Georgia i Karolina Południowa. Do tego czasu powinien osłabnąć.

Choć prognozy mogą się jeszcze zmieniać, władze Florydy z ulgą przyjęły informacje o zmianie kursu Doriana. Gubernator Ron DeSantis ostrzegł jednak, że nawet jeśli huragan przejdzie obok, to wschodnie wybrzeże stanu może odczuć sztormowy wiatr i falę powodziową. Władze Florydy nie wydały na razie nakazów ewakuacji.

Donald Trump, który wczoraj udał się do ośrodka Camp David, spędził dziś kilka godzin w swoim klubie golfowym w Sterling w Wirginii. Po południu prezydent USA ma wziąć udział w briefingu w Camp David, podczas którego otrzyma aktualne informacje o przygotowaniach do huraganu. Jutro przed południem Donald Trump wróci do Białego Domu i uda się do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego.