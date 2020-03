Znad Wisły do światowej kardiologii

Globalnym trendem w medycynie są zabiegi małoinwazyjne. Tendencje te wyraźnie obserwujemy również w kardiologii i kardiochirurgii. – Technologie medyczne rozwijane przez nas bardzo dobrze wpisują się w ten światowy trend. Naszym celem jest tworzenie małoinwazyjnych, skutecznych, bezpiecznych oraz przyjaznych lekarzom i pacjentom rozwiązań. Pracujemy m.in. nad zestawem elektrod do minimalnie inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych bez wykorzystywania szkodliwego promieniowania RTG – opowiada Sanjeev Choudhary, współzałożyciel i prezes firmy Medinice. Dodaje, że firma ma patenty w Europie i Stanach Zjednoczonych, co potwierdza innowacyjność jej projektów na skalę światową.

Zespół Medinice jest wspierany przez radę naukową: praktyków i naukowców, którzy pomagają w ocenie potencjału medycznego zgłaszanych projektów oraz w dalszym rozwoju poszczególnych wynalazków. W radzie zasiada m.in. prof. Paul Grundeman, współtwórca urządzenia do stabilizacji tkanek, do którego prawa w 1997 r. wykupiła firma Medtronic.

Globalnym trendem, który zawitał również do kardiologii jest telemedycyna. Na tym rynku też znajdziemy mocne, polskie akcenty. Już w 2005 r. dwóch naukowców przedsiębiorców, Marek Dziubiński i Marcin Szumowski, dostrzegli potencjał tkwiący w telemedycynie. Założyli wtedy spółkę Medicalgorithmics, której celem była komercjalizacja unikalnych rozwiązań algorytmicznych w analizie sygnału EKG. Tak powstał PocketECG, czyli obecnie flagowy produkt polskiej firmy, wykorzystywany do diagnostyki arytmii. Ten kieszonkowy rejestrator dokonuje zapisu pracy serca, a wynik przesyła bezpośrednio do lekarza.

– Wiele do życzenia pozostawia natomiast cały model organizacji systemu, który jest dalece niewydolny, aby dobrze i szybko obsługiwać duże ilości pacjentów – ocenia prezes spółki MedApp. Jego zdaniem bardzo dobrze pokazuje to trwająca epidemia koronowirusa. Dziś martwimy się, słysząc w mediach, że możemy mieć w kraju niebawem kilkanaście tysięcy zarażonych, tak jak we Włoszech czy w Hiszpanii. Nie uświadamiamy sobie przy tym, że np. na migotanie przedsionków choruje w Polsce blisko 400 tysięcy pacjentów, cukrzycę mają niemal 3 miliony, a co roku blisko 60 tysięcy osób ma udar, który aż w około 50 proc. kończy się zgonem.