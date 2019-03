40 kg plastiku w żołądku młodego wieloryba

Zyfia gęsiogłowa (wal Cuviera) - bo przedstawiciela tego gatunku znaleziono martwego, to najgłębiej nurkujący morski ssak. Dorasta do 7 m długości, a że większość czasu spędza głęboko pod wodą i z daleka od wybrzeży, ma rzadko kontakt z człowiekiem.

Coraz częściej za to pada jego ofiarą - ginie w sieciach rybackich lub właśnie z powodu zanieczyszczenia wód plastikiem.

Martwy ssak trafił do D'Bone Collector Museum w Davao City na Filipinach, gdzie przeprowadzono jego sekcję.

Jak mówią pracownicy muzeum, dotychczas nie zetknęli się z przypadkiem takiej ilości plastiku w organizmie zwierzęcia.

Wal miał w żołądku 16 torebek po ryżu, 4 torby pochodzące z plantacji bananów i mnóstwo plastikowych torebek na zakupy. W sumie - 40 kilogramów.

Muzeum w najbliższych dniach zamieści na swoim profilu na Facebooku pełną listę znalezionych w żołądku zwierzęcia przedmiotów.

#BeatPlasticPollution



Dead Philippines whale had 40kg of plastic in stomachhttps://t.co/ybB7uHN3ff



China, Indonesia, the Philippines, Vietnam and Thailand - accounted for up to 60% of the plastic waste that ends up in ocean @ShinKoyamada @deespeak @LewisPugh @TheOceanCleanup pic.twitter.com/nLkn3txF7S