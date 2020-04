Leczenie osób z PNO to wyzwanie dla medyków

Kiedy organizm atakuje intruz z zewnątrz (bakteria, wirus czy grzyb) lub, wewnątrz, jak w przypadku nowotworów, do walki z nim ruszają m.in. limfocyty B i T oraz komórki NK. To „siły specjalne” układu odpornościowego. Mają wytropić wrogie mikroorganizmy lub komórki nowotworowe. Część z nich może samodzielnie zabić patogeny. Celem innych jest wezwanie posiłków i wytworzenie odpowiednich przeciwciał (immunoglobulin), które je zwalczą. Jeszcze inne specjalizują się w “sprzątaniu” po ataku: niszczą uszkodzone przez intruza komórki organizmu i zapamiętują agresora, by następnej okazji szybciej go wykryć i zwalczyć.

Kiedy, w wyniku wady genetycznej, jeden z elementów układu odpornościowego, nie działa prawidłowo albo wcale, mamy do czynienia z pierwotnymi niedoborami odporności (PNO). Jak tłumaczy dr Marcin Ziętkiewicz, immunolog z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed) jest to grupa ponad 400 zaburzeń.

