Szwecja: Bojownik ISIS wrócił podkurować się za darmo w państwowym szpitalu przed powrotem na front

Bojownik tzw. Państwa Islamskiego przyjechał do swojego domu w Szwecji, aby podleczyć się za darmo w państwowym szpitalu po tym, gdy na froncie został raniony w ramię, po czym wrócił walczyć do Syrii - donosi w piątek szwedzka gazeta "Expressen".

28-letni Khaled Szahadeh wrócił do Szwecji w 2015 roku w celu uzyskania pomocy medycznej, przed powrotem do Syrii jeszcze tego samego lata. Szwedzkiemu dziennikowi opowiedział o tym ojciec bojownika, ale gazeta potwierdziła to także w innych źródłach.

Shahadeh jest jednym z czterech członków ISIS z Goeteborga i pobliskiego miasta Boras, uznawanych za ciągłe zagrożenie dla Szwecji - obok Michaela Skramo, Nadera el Szaja i Mohamuda Saeed Adiba.

Thomas Linden, przewodniczący komitetu doradczego ds. etyki w szwedzkiej organizacji lekarskiej Läkarförbund, powiedział, że błędem jest oczekiwanie od lekarzy, by przy decydowaniu o niezbędnej kuracji kierowali się jakimikolwiek innymi względami niż stanem zdrowia pacjenta.

- My nie osądzamy ludzi. Zapewniamy opiekę zgodnie z potrzebami medycznymi i nie patrzymy na to, kim są ani co robią - powiedział w "Expressen".

- Dbamy o bogatych i biednych, o morderców i ludzi siedzących w więzieniu. Jeśli ludzie muszą zostać ukarani, mogą to zrobić inne części społeczeństwa, a służba zdrowia nie powinna stać się częścią aparatu sprawiedliwości - dodał.