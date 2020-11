Koronawirus: WHO negatywnie o leczeniu COVID popularnym lekiem antywirusowym

Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi, opublikowanymi w czwartek przez magazyn BMJ, dotychczas posiadane dane nie wskazują, że remdesivir wpływa na zmniejszenie ryzyka zgonu z powodu COVID-19 lub ryzyko zaostrzenia się choroby do tego stopnia, że chory potrzebuje podłączenia do respiratora.

Nowe wytyczne WHO pojawiły się ok. miesiąca po tym, jak producent remdesiviru, firma Gilead Sciences poinformowała, że amerykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła remdesivir do terapii chorych na COVID-19.

Remdesivir jest pierwszym lekiem zatwierdzonym w USA do terapii zakażonych koronawirusem.