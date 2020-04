Wsparcie przy utracie pracy będzie bardziej potrzebne, lecz trudniejsze

Wybuch pandemii i wywołany przez nią kryzys wyraźnie zwiększyły nasze obawy o stabilność miejsc pracy. Według kwietniowego badania agencji zatrudnienia Randstad co czwarty z pracowników obawia się teraz zwolnienia, a co szósty liczy się z likwidacją swej obecnej firmy.

Co prawda większość pracodawców unika pochopnych zwolnień zdobywanych do niedawna z takim trudem pracowników, a w utrzymaniu miejsc pracy wspiera ich rządowy pakiet antykryzysowy, ale część firm już zaczyna cięcia zatrudnienia.

Redukcja etatów to rozwiązanie, które wprowadza obecnie 15 proc. ze 133 pracodawców (głównie dużych firm), które wzięły udział w kwietniowej ankiecie firmy doradczej Lee Hecht Harrison DBM specjalizującej się w outplacemencie, czyli wsparciu dla zwalnianych pracowników. – Na razie firmy szukają innych rozwiązań; wysyłają ludzi na płatne urlopy, skracają wymiar godzin pracy, wprowadzają tzw. postojowe, ale część z nich już widzi, że te działania nie wystarczą – twierdzi Agnieszka Jagiełka, partner w LHH DBM. Widzi to również po rosnącej liczbie zapytań o programy outplacementu, których jest trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Z jednej strony ten wzrost zainteresowania pracodawców programami outplacementu to zła wiadomość dla pracowników (oznacza przygotowania do zwolnień), ale z drugiej – pokazuje też gotowość firm do wsparcia ludzi w sytuacji utraty pracy. Teraz tym trudniejszej, że nowego zajęcia trzeba będzie szukać w warunkach kryzysu związanego z epidemią koronawirusa i zamrożenia dużej części gospodarki – co przekłada się również na zamrożenie sporej części procesów rekrutacyjnych. 52 proc. firm ankietowanych przez LHH DBM zawiesiło większość rekrutacji lub całkowicie je wstrzymało. (Ten udział podwyższają pracodawcy z branży mediowej, motoryzacyjnej, handlowej i budowlanej).