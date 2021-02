Jak Polacy rezerwują wakacje? Widać nowe trendy

Trafiają się jednak takie „perełki", jak ośmiodniowy wyjazd na Zanzibar w dobrym hotelu za 4,2 tys. zł czy na Dominikanę za niespełna 5 tys. zł. Dla wielu wyjeżdżających do tych krajów zachętą jest to, że nie są wymagane negatywne wyniki testów na Covid-19. Władze Zanzibaru stwierdziły, że koronawirusa tam po prostu nie ma. Na Dominikanie uznano zaś, że może i był, ale teraz zakażenie już nie grozi.

Coraz chętniej w Polsce

Zdaniem Radosława Damasiewicza wysokie miejsce Polski w tegorocznym rankingu wczesnych rezerwacji (udział 4,5 proc.) jest odzwierciedleniem oczekiwań, że wakacje krajowe nie będą podlegały rygorom posiadania obowiązkowych szczepień czy negatywnego testu. – Przede wszystkim jednak wysoki poziom rezerwacji wakacji w kraju w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy to Polska zawsze była poza pierwszą dziesiątką, pokazuje, że wśród turystów panuje duża niepewność co do rozwoju sytuacji epidemicznej na świecie do lata – uważa szef Travelplanet.