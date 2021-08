Ewakuacja z Afganistanu. Zachód nie jest gotowy przyjąć wszystkich

O ewakuację afgańskich obrońców praw człowieka stara się między innymi organizacja Human Rights Watch. – Niektórym zagrożonym udało się wyjechać, ale większości nie. Rozpaczliwie próbujemy pomóc. Nawet ci, co mają ze sobą wszystko: paszport, wizę, bilet, nie mogą się wydostać z opanowanego przez talibów kraju, bo nie sposób się przedrzeć do samolotów na lotnisku – mówiła „Rzeczpospolitej" w sobotę Heather Barr, pracująca dla HRW w Islamabadzie, stolicy sąsiedniego Pakistanu.

USA ostrzegły swoich obywateli, by samodzielnie nie udawali się na to lotnisko. Jest poważne ryzyko, że chaos wykorzystają terroryści z tzw. Państwa Islamskiego (organizacja parę lat temu walczyła z talibami w Afganistanie).

Nikt nie ma złudzeń, że wszystkich Afgańczyków współpracujących wcześniej z USA i ich sojusznikami uda się ewakuować do 31 sierpnia, kiedy ostatecznie miały się wycofać wojska amerykańskie. Część państw wyraża gotowość przedłużenia operacji. Jeżeli Amerykanie się na to zdecydują, „będą mieli nasze całkowite poparcie" – napisał brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace w gościnnym artykule w „Mail on Sunday", podkreślając: „zegar tyka, nie da się go powstrzymać".