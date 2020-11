Marsz Niepodległości 2020: Organizatorzy podjęli decyzję

"Zapraszamy wszystkich patriotów na godz. 14:00 na rondo R. Dmowskiego" - pisze na Twitterze Bąkiewicz.

W załączonym do wpisu oświadczeniu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości czytamy, że organizacja "jak co roku zaprasza patriotów do Warszawy", by świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

"W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formułę naszego wydarzenia" - głosi dalsza część oświadczenia.