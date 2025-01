W rejonie, gdzie doszło do zapalenia się metanu, mogło znajdować się około 30 pracowników kopalni. Na miejsce skierowano ekipy ratownicze nie tylko z Jastrzębia-Zdroju, ale również Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice od 1993 roku należała do Gliwickiej Spółki Węglowej, a do 2003 do spółki Kompania Węglowa SA. W 2009 została połączona z kopalnią Szczygłowice pod nazwą KWK „Knurów-Szczygłowice” i od 2014 roku należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zachował się tylko jeden szyb – „Paweł”. Szyb „Piotr” został rozebrany.

