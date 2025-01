Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia, poinformowała w komunikacie, że do zdarzenia doszło w ścianie XVII pokładu 405/1 poniżej poziomu 850 m. "Nie ma ofiar śmiertelnych - 44 górników było w rejonie zagrożenia. Wszyscy zostali już wycofani z zagrożonego miejsca. Co najmniej 12 osobom udzielana jest pomoc medyczna bądź transportowani są do szpitali" - poinformowało biuro prasowe JSW po godzinie 11:00.

Reklama

Marcin Podgórski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego potwierdził, że jedna osoba została zabrana przez ich śmigłowiec. - Zajmuje się nią zespół medyczny. Ta osoba ma urazy oparzeniowe. Jest zabezpieczana i przygotowywana do transportu do szpitala – przekazał na antenie Radia Eska.

W chwili wypadku w rejonie zagrożenia było 44 górników.

KWK Knurów-Szczygłowice

Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice od 1993 roku należała do Gliwickiej Spółki Węglowej, a do 2003 do spółki Kompania Węglowa SA. W 2009 została połączona z kopalnią Szczygłowice pod nazwą KWK „Knurów-Szczygłowice” i od 2014 roku należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Zachował się tylko jeden szyb – „Paweł”. Szyb „Piotr” został rozebrany.