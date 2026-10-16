Ćwiczenia ewakuacyjne uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, fot. ilustracyjna z 7 listopada 2025 r.
Krajowy Trening Rodzinny odbędzie się 17 października w godz. 10-14 w wybranych szkołach wszystkich województw. W Warszawie wyznaczono po jednej szkole w dzielnicy, a na terenie Mazowsza przygotowanych zostało ponad 70 punktów. W stolicy trening rodzinny zostanie zorganizowany przy centrum handlowym Westfield Arkadia.
Zajęcia będą prowadzili strażacy, ale też harcerze i policjanci. Pokażą oni, jak rozpoznać sygnały alarmowe, reagować w przypadku usłyszenia syren, gdzie szukać schronienia i jak opracować rodzinny plan bezpieczeństwa, ale także jak zweryfikować informacje i korzystać z oficjalnych kanałów komunikacji m.in. alertu RCB, aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania). Można będzie też sprawdzić, gdzie znajdują się miejsca schronienia, a także jak skompletować plecak ewakuacyjny.
Czytaj więcej
Pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który przy wysyłce alertu pomylił lubelskie z lubuskim, został przesunięty na inne stanowisko. RCB ma t...
Ćwiczenia będą realizowane na specjalnie przygotowanych stanowiskach edukacyjnych, tak, aby swoją wiedzę mogli sprawdzić zarówno dorośli, jak i dzieci. Będą to stanowiska tematyczne: „Sygnały i komunikaty”, „Bezpieczne miejsce”, „Procedura szkolna na wypadek alarmu”, „Plan rodzinny” oraz „Niepokojące zachowania”.
Przypomnijmy, że w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na terytorium Ukrainy, blisko granicy z Polską, we wrześniu i październiku dochodziło do ewakuacji szkół na Lubelszczyźnie. Z informacji, które pojawiały się w mediach wynikało, że większość uczniów nie wiedziała, jak zachować się w takiej sytuacji.
– MSWiA przygotowało instrukcję reagowania dla szkół i przedszkoli jak się zachować, gdy jest alert RCB – powiedziała w czasie spotkania z dziennikarzami Magdalena Roguska, wiceszefowa MSWiA. To dodatek do instrukcji zagrożenia przeciwpożarowego. Nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przypomniał, że jeśli na początku roku szkolnego odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe w szkołach, to jest to też okazja, aby przećwiczyć zachowanie w przypadku zagrożenia uderzeniem z powietrza.
Czytaj więcej
Są różne scenariusze przygotowania szkoły na ataki. Część placówek ma lub rozważa wprowadzenie kodowanych bramek wejściowych. To jednak jest poważn...
– Od wielu lat stosowane są procedury ewakuacji na wypadek pożaru, które zgodnie z zasadami muszą być ćwiczone do trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Takie ćwiczenia mają miejsce i bardzo często przeprowadzane są z udziałem strażaków. Zalecono również ćwiczenia związane z alarmami związanymi z atakami z powietrza. Ćwiczenie określonych zachowań, zwłaszcza w szkołach z udziałem dzieci, wpłynie na zmniejszenie stresu, który w takich sytuacjach ma miejsce – powiedział „Rzeczpospolitej” wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
Na czym polega różnica między alarmem przeciwpożarowym a zagrożeniem uderzeniem z powietrza? Wiesław Leśniakiewicz wskazuje, że w pierwszym przypadku osoby znajdujące się w budynku szkolnym ewakuowane są na zewnątrz, a w drugim ma miejsce tzw. ewakuacja wewnętrzna, czyli uczniowie wychodzą z klas lekcyjnych na korytarz, a następnie np. do piwnicy.
Instrukcja, która została przesłana do szkół, opisuje procedury działania. Zawiera m.in. wytyczne do wyznaczenia miejsca schronienia, podział zadań w trakcie ewakuacji oraz opieki nad uczniami przed, po i w trakcie alarmu. MSWiA informuje, że głównym założeniem jest pozostanie dzieci w budynku po ogłoszeniu alarmu. Opracowana przez resort spraw wewnętrznych procedura zawiera m.in. wytyczne, aby w takiej sytuacji przeprowadzić imienną kontrolę obecności dzieci w miejscu schronienia, uwzględnić w planie ewakuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zakazać przyjeżdżania przez rodziców po dzieci podczas alarmu, by nie blokować dojazdu innym służbom.
Od maja w podobnych treningach wzięło już udział blisko 800 tys. osób. Do końca tego roku MSWiA zakłada, że będzie w nich uczestniczyło kolejne 100 tys.
Z badania przeprowadzonego pod koniec września przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 66,5 proc. badanych wie, jak zachować się w przypadku usłyszenia syreny alarmowej, ale też aż 29,3 proc. nie wie, co ma wtedy robić. Zdania nie ma - 3,7 proc. respondentów.
Czytaj więcej
Komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa są zbyt ogólne, a odsyłanie w nich do „Poradnika bezpieczeństwa” to „głupota” – uważa gen. Roman Polko....
Na razie trening ten nie obejmie reagowania w przypadku zagrożenia atakami na terenach szkół (np. terrorystycznymi). Po ostatnich atakach nożowników w placówkach szkolnych na Mazowszu mogłyby one być bardzo przydatne. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, powiedział „Rzeczpospolitej”, że do szkół trafi instrukcja uwzględniająca takie zagrożenia – zostaną też zorganizowane ćwiczenia i szkolenia, wezmą w nich udział policjanci i strażacy. Instrukcję reagowania w sytuacji zagrożenia atakiem np. w szkole przygotowała już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas