Krajowy Trening Rodzinny odbędzie się 17 października w godz. 10-14 w wybranych szkołach wszystkich województw. W Warszawie wyznaczono po jednej szkole w dzielnicy, a na terenie Mazowsza przygotowanych zostało ponad 70 punktów. W stolicy trening rodzinny zostanie zorganizowany przy centrum handlowym Westfield Arkadia.

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Zajęcia będą prowadzili strażacy, ale też harcerze i policjanci. Pokażą oni, jak rozpoznać sygnały alarmowe, reagować w przypadku usłyszenia syren, gdzie szukać schronienia i jak opracować rodzinny plan bezpieczeństwa, ale także jak zweryfikować informacje i korzystać z oficjalnych kanałów komunikacji m.in. alertu RCB, aplikacji RSO (Regionalny System Ostrzegania). Można będzie też sprawdzić, gdzie znajdują się miejsca schronienia, a także jak skompletować plecak ewakuacyjny.

Ćwiczenia będą realizowane na specjalnie przygotowanych stanowiskach edukacyjnych, tak, aby swoją wiedzę mogli sprawdzić zarówno dorośli, jak i dzieci. Będą to stanowiska tematyczne: „Sygnały i komunikaty”, „Bezpieczne miejsce”, „Procedura szkolna na wypadek alarmu”, „Plan rodzinny” oraz „Niepokojące zachowania”.

Gdzie szukać schronienia w razie zagrożenia? Instrukcja skierowana do szkół

Przypomnijmy, że w związku z rosyjskimi atakami powietrznymi na terytorium Ukrainy, blisko granicy z Polską, we wrześniu i październiku dochodziło do ewakuacji szkół na Lubelszczyźnie. Z informacji, które pojawiały się w mediach wynikało, że większość uczniów nie wiedziała, jak zachować się w takiej sytuacji.

– MSWiA przygotowało instrukcję reagowania dla szkół i przedszkoli jak się zachować, gdy jest alert RCB – powiedziała w czasie spotkania z dziennikarzami Magdalena Roguska, wiceszefowa MSWiA. To dodatek do instrukcji zagrożenia przeciwpożarowego. Nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej przypomniał, że jeśli na początku roku szkolnego odbywają się ćwiczenia przeciwpożarowe w szkołach, to jest to też okazja, aby przećwiczyć zachowanie w przypadku zagrożenia uderzeniem z powietrza.

– Od wielu lat stosowane są procedury ewakuacji na wypadek pożaru, które zgodnie z zasadami muszą być ćwiczone do trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Takie ćwiczenia mają miejsce i bardzo często przeprowadzane są z udziałem strażaków. Zalecono również ćwiczenia związane z alarmami związanymi z atakami z powietrza. Ćwiczenie określonych zachowań, zwłaszcza w szkołach z udziałem dzieci, wpłynie na zmniejszenie stresu, który w takich sytuacjach ma miejsce – powiedział „Rzeczpospolitej” wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.

W czasie ataku z powietrza trzeba zostać w szkole

Na czym polega różnica między alarmem przeciwpożarowym a zagrożeniem uderzeniem z powietrza? Wiesław Leśniakiewicz wskazuje, że w pierwszym przypadku osoby znajdujące się w budynku szkolnym ewakuowane są na zewnątrz, a w drugim ma miejsce tzw. ewakuacja wewnętrzna, czyli uczniowie wychodzą z klas lekcyjnych na korytarz, a następnie np. do piwnicy.

Instrukcja, która została przesłana do szkół, opisuje procedury działania. Zawiera m.in. wytyczne do wyznaczenia miejsca schronienia, podział zadań w trakcie ewakuacji oraz opieki nad uczniami przed, po i w trakcie alarmu. MSWiA informuje, że głównym założeniem jest pozostanie dzieci w budynku po ogłoszeniu alarmu. Opracowana przez resort spraw wewnętrznych procedura zawiera m.in. wytyczne, aby w takiej sytuacji przeprowadzić imienną kontrolę obecności dzieci w miejscu schronienia, uwzględnić w planie ewakuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz zakazać przyjeżdżania przez rodziców po dzieci podczas alarmu, by nie blokować dojazdu innym służbom.

Nie wszyscy wiedzą jak reagować, gdy słychać syreny alarmowe

Od maja w podobnych treningach wzięło już udział blisko 800 tys. osób. Do końca tego roku MSWiA zakłada, że będzie w nich uczestniczyło kolejne 100 tys.

Z badania przeprowadzonego pod koniec września przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” wynika, że 66,5 proc. badanych wie, jak zachować się w przypadku usłyszenia syreny alarmowej, ale też aż 29,3 proc. nie wie, co ma wtedy robić. Zdania nie ma - 3,7 proc. respondentów.

Na razie trening ten nie obejmie reagowania w przypadku zagrożenia atakami na terenach szkół (np. terrorystycznymi). Po ostatnich atakach nożowników w placówkach szkolnych na Mazowszu mogłyby one być bardzo przydatne. Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych, powiedział „Rzeczpospolitej”, że do szkół trafi instrukcja uwzględniająca takie zagrożenia – zostaną też zorganizowane ćwiczenia i szkolenia, wezmą w nich udział policjanci i strażacy. Instrukcję reagowania w sytuacji zagrożenia atakiem np. w szkole przygotowała już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.