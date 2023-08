W 2012 roku dzięki takiej formie randkowania online szczególnie znaną na arenie międzynarodowej stała się aplikacja Tinder. Profile, które aplikacja prezentuje użytkownikom, można przesuwać w lewo (jeśli osoba nie jest zainteresowana) lub w prawo (jeśli osoba się podoba). Jeśli obie osoby przesunęły się nawzajem w prawo (czyli są zainteresowane sobą), przypasowuje się je sobie i mogą rozpocząć rozmowę.

77 proc. osób w wieku 16-29 lat miało już randki online

Użytkownicy przeglądają więc wcześniej wyselekcjonowaną grupę innych użytkowników i zazwyczaj w ciągu kilku sekund decydują, czy uważają ich za atrakcyjnych. Jednak często dopasowanie w rzeczywistości nie oznacza, że faktycznie nawiążą kontakt albo że nie skończy się on na wymianie kilku zdań.

Kilka lat temu wiadomo było, że Tinder stosuje wobec użytkowników wewnętrzny ranking popularności (elo-score), co oburzenie wielu z nich. Wynik na rankingu ocenia, jak dobrze użytkownicy są akceptowani przez innych – czyli w pewnym sensie ocenia ich atrakcyjność – i ma na celu „udoskonalenie algorytmu”.

Aplikacje randkowe. Sprzedaż siebie samego jak na targu

Alfonso Rosales Garcia, który dwa lata temu przeprowadził się z Hiszpanii do Berlina i korzystaja z aplikacji randkowej Hinge, krytykuje ich powierzchowny charakter. – To dziwne, czasami czujesz się jakbyś musiał sam siebie sprzedać w jakimś sklepie – mówi 29-letni fizjoterapeuta. Jednocześnie zwraca uwagę na paradoks aplikacji randkowych, które szybko tracą swoich użytkowników, jeśli zbyt dobrze działają. Co zrozumiałe. – Dostawcy usług chcą zarabiać na życiu randkowym ludzi. Gdyby było inaczej, nie oferowaliby za pieniądze na przykład możliwości zobaczenia użytkownika – tłumaczy Hiszpan.

Podobnie jak Alfonso, także wielu innych użytkowników jest sfrustrowanych niektórymi aspektami randkowania w sieci. Tego typu doświadczenia ma również Pia Kabitzsch, autorka bestsellera „It's a date!”. Jednak uważa ona, że błędem jest szukanie winy tylko w aplikacjach. – To od użytkowników zależy, co robią z nowymi znajomościami. I to właśnie tutaj często leży przyczyna frustracji. Użytkownicy przewijają profile jak na taśmie fabrycznej, a potem narzekają na zbytnią powierzchowność. Ignorują innych i uważają, że aplikacje randkowe są niezobowiązujące – wskazuje psycholożka.