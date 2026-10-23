O rezygnacji z patronatu uczelnia poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Jak informują Wirtualne Media decyzja zapadła po głośnym reportażu w Kanale Zero dotyczącym sytuacji franczyzobiorców sieci. Z zasiadania w jury zrezygnował wykładowca warszawskiej ASP, dr hab. Mateusz Machalski.

Reklama Reklama

Głośny reportaż i reakcja Akademii Sztuk Pięknych

Patronat nad inicjatywą warszawska ASP objęła 24 lipca 2026 r. Jak wynika z komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych, władze uczelni początkowo oceniały przedsięwzięcie wyłącznie przez pryzmat walorów projektowych, dających możliwość prezentacji autorskich plakatów.

O rezygnacji z patronatu uczelnia poinformowała po publikacji reportażu w Kanale Zero, w którym ukazano kulisy prowadzenia sklepów pod szyldem sieci. Jak podają Wirtualne Media, franczyzobiorcy opowiadali w nim o pracy trwającej czasem po 17 godzin na dobę, zadłużeniu sięgającym 400 tysięcy złotych, załamaniach nerwowych oraz narzucaniu asortymentu.

„Ostatnie publikacje dziennikarskie oraz zastrzeżenia wyrażane przez społeczność akademicką skłoniły nas do ponownej oceny tej decyzji. Uznaliśmy, że projektowy charakter przedsięwzięcia nie jest wystarczającą podstawą do dalszego wspierania go autorytetem uczelni” – poinformowały władze ASP w Warszawie.

W konsekwencji władze uczelni podjęły decyzję o wstrzymaniu przyznawania patronatów wydarzeniom i projektom organizowanym przez podmioty komercyjne.

Juror rezygnuje i przeprasza. „To był mój olbrzymi błąd”

Z udziału w pracach jury konkursowego zrezygnował dr hab. Mateusz Machalski, wykładowca na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W nagraniu opublikowanym na Instagramie wyjaśnił, że decyzję o udziale w jury podjął na długo przed publikacją reportażu.

– Z dzisiejszej perspektywy czasu uważam, że powinienem był lepiej zresearchować temat, zastanowić się, sprawdzić różne źródła. Z dzisiejszej perspektywy to był mój olbrzymi błąd, za który przepraszam – powiedział dr hab. Machalski, cytowany przez Wirtualne Media.

Obok zaproszonych ekspertów m.in. Andrzeja Pągowskiego pełniącego funkcję przewodniczącego, dr Agaty Kulczyk oraz prof. UAP dr hab. Agnieszki Ziemiszewskiej w jury zasiadają również przedstawiciele Żabki.

Konkurs Żabki ma pomóc w pozyskaniu nowych franczyzobiorców

Konkurs „Żabka – biznes na dzień dobry” to inicjatywa sieci mająca na celu promocję modelu franczyzowego i pozyskanie nowych franczyzobiorców. Zadaniem uczestników było stworzenie autorskiego plakatu zachęcającego do otwarcia własnego sklepu. Zwycięska praca ma trafić na witryny około 13 tys. placówek w całej Polsce. To już druga edycja konkursu. W poprzedniej zgłoszono około 600 prac. W tym roku zgłoszenia przyjmowano do 20 października. Pula nagród to ponad 35 tys. zł.