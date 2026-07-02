Dariusz Oskroba zmarł w wieku 64 lat. Od 1981 r. kierował rodzinnym przedsiębiorstwem, którego początki sięgają lat 30. XX wieku.

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„Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni” – napisano w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych firmy.

„Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Szef – nietuzinkowa osobowość, urodzony lider z licznymi, nieszablonowymi pomysłami. Dla wielu z nas był inspiracją” – napisano w poście.

Rozwój rodzinnego przedsiębiorstwa sprawił, że Dariusz Oskroba znalazł się w gronie najzamożniejszych Polaków według rankingu magazynu Forbes. Wraz z rodziną, która współtworzyła i wspierała działalność firmy, zajął 40. miejsce w jednym z ostatnich zestawień. Według szacunków magazynu łączny majątek rodziny Oskrobów wynosił około 2,69 mld zł.

Historia firmy Oskroba

Zakłady Piekarskie „Oskroba” S.A. to jeden z największych producentów pieczywa w Polsce, prowadzony przez rodzinę Oskrobów. Firma wywodzi się z małej, lokalnej piekarni założonej w 1931 roku przez Wacława Oskrobę w Parysowie w województwie mazowieckim. Siedziba spółki mieści się w Człekówce (koło Kołbieli) w powiecie otwockim. Jej produkty można kupić w całej Polsce.