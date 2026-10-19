Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 października:

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Donald Trump znów uderza w Wołodymyra Zełenskiego

„(Wołodymyr) Zełenski wykorzystuje rafinerie oleju napędowego w Rosji jako cel, wiedząc, że te ataki poważnie szkodzą światowemu rynkowi diesla, w tym temu w USA. Farmerzy, hodowcy i przedsiębiorstwa wszelkiego rodzaju cierpią poważnie z tego powodu, ale Rosja, niezależnie od tego, wysyła, po niskiej cenie, miliony baryłek diesla światu. Zełenski o to nie dba i, szczerze mówiąc, z tymi wszystkimi pieniędzmi, które, jak powszechnie wiadomo, Europa mu daje i które wcześniej dał mu skorumpowany Joe Biden, nie chce zakończyć tej wojny i prawdopodobnie nigdy nie chciał. Mógł zawrzeć lepszą umowę dwa lata temu, niż może teraz. Jego kraj jest w ruinie, duża część terytorium została utracona, jego oceany i morza przepadły, a populacja mężczyzn jest niewielka (...) Chcę, żeby ta wojna się zakończyła” – napisał Donald Trump w serwisie Truth Social. To kolejna w ostatnim czasie publiczna wypowiedź Trumpa, w której zarzuca on prezydentowi Ukrainy, iż ten jest przeszkodą na drodze do zakończenia wojny z Rosją.

W tym samym wpisie Trump uzasadnia też zawieszenie sankcji wynikających z ustawy im. Lindseya Grahama negocjacjami, które prowadzi z Rosją, a także faktem, iż Rosja nie udziela pomocy Iranowi, z którym USA znajdują się w konflikcie.

Rosjanie zaatakowali Kijów. Ucierpiała stacja metra

Jedna ze stacji metra została uszkodzona w nocnym ataku Rosji na Kijów. W ataku zginęła też 21-letnia kobieta, a trzy osoby zostały ranne. Mer Witalij Kliczko pisze o uszkodzonym 24-piętrowym budynku mieszkalnym, ucierpieć miała też placówka edukacyjna i placówka ochrony zdrowia.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosjanie ponownie zaatakowali Kijów. Uszkodzona została stacja metra W wyniku rosyjskiego ataku powietrznego na Kijów z użyciem pocisków balistycznych uszkodzona została jedna ze stacji metra na lewym brzegu ukraińsk...

Kijowska administracja miejska podała, że uszkodzenie w ataku torów i sieci trakcyjnej sprawiło, że nieczynne będą do odwołania dwie stacje czerwonej linii metra – Czernihiwśka i Lisowa.

Partia Republikańska wyraźnie przegrywa w sondażu z Partią Demokratyczną przed wyborami połówkowymi

Na dwa tygodnie przed wyborami połówkowymi (midterms) do Kongresu USA Partia Republikańska ma osiem punktów straty do Partii Demokratycznej – wynika z sondażu Ipsos dla ABC News i „Washington Post”.

W tym samym sondażu rekordowo niski poziom popularności notuje Trump. Zadowolonych z tego, jak Donald Trump wywiązuje się z obowiązków prezydenta USA jest 33 proc. badanych – o cztery punkty procentowe mniej niż w lipcu i o osiem punktów procentowych mniej niż przed rokiem. Niezadowolonych ze sposobu sprawowania prezydentury przez Trumpa jest 66 proc. badanych, z czego 52 proc. wyraża zdecydowane niezadowolenie.

Tankowiec wpłynął na minę w cieśninie Ormuz. Na jego pokładzie wybuchł pożar

W południowej części cieśniny Ormuz tankowiec wpłynął na minę morską. W maszynowni statku doszło do wybuchu i pożaru – poinformował Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Komunikat Korpusu cytują irańskie media. Tankowiec, który wpłynął na minę, zamierzał wypłynąć z cieśniny przy wyłączonych systemach lokalizacji i nawigacji, ignorując zasady przemieszczania się przez cieśninę ustalone przez władze irańskie. „Jeśli statki przepływające w rejonie Cieśniny Ormuz wyłączą swoje systemy nawigacyjne i identyfikacyjne, zostaną wobec nich podjęte surowe i zdecydowane środki” – ostrzegł w komunikacie Korpus Strażników. Nazwa tankowca i jego przynależność państwowa nie zostały podane w oświadczeniu.

Tragiczny bilans pożaru w kanadyjskiej bazie wojskowej: Cztery osoby nie żyją, 39 jest rannych

Cztery osoby zginęły, a 39 osób zostało rannych w wyniku pożaru w bazie wojskowej Wainwright w Albercie. Spośród rannych 19 osób jest w stanie krytycznym – poinformowała premier Alberty Danielle Smith.

Generał dywizji Wade Rutland poinformował podczas konferencji prasowej w bazie Wainwright, że 17 października doszło do pożaru traw w pobliżu terenów poligonu. Trwa ustalanie przyczyn zaprószenia ognia. – Z pewnością nie wierzymy, aby to było związane z infrastrukturą paliwową czy gazową, ani z interwencją z zewnątrz – zaznaczył gen. Rutland, dodając, że mieszkańcy okolic bazy wojskowej słyszeli eksplozje, gdy wybuchał pożar. Ze słów generała Rutlanda wynika, że w trakcie trwających ćwiczeń wojskowych silny wiatr zmienił obszar palących się traw tak bardzo, że w ciągu 30-60 sekund płomienie przemieściły się o kilometr. W chwili wybuchu pożaru w ćwiczeniach brało udział 84 żołnierzy.

Generał Rutland poinformował również, że w bazie trwały ćwiczenia oddziałów, które są przygotowywane do szybkiego transportu w dowolne miejsce na świecie. Brali w nich udział żołnierze, którzy w kwietniu lub maju 2027 r. mają dołączyć do kanadyjskiego kontyngentu na Łotwie. Żołnierze ćwiczyli m.in. z bojową amunicją i granatami ręcznymi.

Huragan Trudy zagraża Meksykowi

Huragan Trudy uderzył 18 października w część meksykańskiego wybrzeża Pacyfiku, przynosząc ulewne deszcze. Jak podało amerykańskie Krajowe Centrum Huraganów (NHC), prędkość wiatru dochodziła do 155 km/h.

Według prognoz, na które powołuje się AP, centrum huraganu przejdzie następnie na południe od półwyspu Kalifornia Dolna (Baja California). NHC przewiduje szybkie osłabienie Trudy, jednak mieszkańcy zagrożonych regionów nadal powinni śledzić rozwój sytuacji.

Meksykańska marynarka wojenna ostrzegła żeglarzy i mieszkańców wybrzeża przed wysokimi falami, ulewnymi deszczami, wezbraniami rzek, powodziami i osunięciami ziemi. Władze stanu Colima zaznaczyły, że choć zagrożenie jest ograniczone, intensywne opady mogą powodować szkody, ponieważ grunt jest już silnie nasiąknięty wodą po wcześniejszych burzach. Prognozowana suma opadów wynosi od 10 do 20 cm, a lokalnie w stanach Michoacán, Colima i Jalisco nawet do 30 cm. NHC ostrzegło przed groźnymi dla życia powodziami i osuwiskami, zwłaszcza na terenach górzystych.

Rusza śledztwo ws. śmierci księdza uderzonego przez krzyż podczas mszy

Ekwadorskie służby policyjne wszczęły śledztwo po tragicznym wypadku podczas mszy św. w mieście Guayaquil, na zachodzie kraju, w trakcie której na księdza spadł duży drewniany krzyż. Kapłan zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Ofiarą tragicznego wypadku jest 53-letni ksiądz Patricio Alfredo Sanchez Molinari.

Czytaj więcej Wypadki Krzyż spadł na księdza. Duchowny z Ekwadoru nie przeżył Do tragedii doszło w ekwadorskiej miejscowości Guayaquil. Masywny krzyż oderwał się od ściany i spadł na odprawiającego niedzielną mszę księdza.

Władze archidiecezji Guayaquil, potwierdzając 18 października tragiczny wypadek, przekazały, że ksiądz Sanchez Molinari pochodził ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela i pełnił funkcję proboszcza w kościele pod wezwaniem Nieustającej Pomocy w tym ekwadorskim mieście.

Do tragicznego zdarzenia doszło w trakcie mszy św. 17 października wieczorem. Z nieustalonych dotychczas przyczyn dużych rozmiarów krzyż oderwał się od ściany i spadł na stojącego przy ołtarzu kapłana. Wypadek został zarejestrowany, ponieważ msza była transmitowana w sieci.