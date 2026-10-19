W nocy z 18 na 19 października doszło do dwóch rosyjskich ataków powietrznych na Kijów.

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W nocnym ataku Rosji na Kijów zginęła 21-letnia kobieta

Z informacji przekazywanych przez Kliczkę wynika, że w atakach zginęła 21-letnia kobieta, a trzy osoby zostały ranne.

Ok. 2.00 w nocy Kliczko poinformował, że w wyniku ataku uszkodzona została jedna ze stacji metra na lewym brzegu Kijowa.

Z wpisu Kliczki wynika, że odłamki uszkodziły szyny metra i szynę zasilającą w pobliżu uszkodzonej stacji.

W ataku ucierpiał też 24-piętrowy budynek mieszkalny w rejonie sołomiańskim oraz budynek niemieszkalny w rejonie dniprowskim. Rosjanie zaatakowali też placówkę medyczną i placówkę edukacyjną.

Kijowska administracja miejska podała, że uszkodzenie w ataku torów i sieci trakcyjnej sprawiło, że nieczynne będą do odwołania dwie stacje czerwonej linii metra – Czernihiwśka i Lisowa.

Ukraińcom miały skończyć się pociski do systemów Patriot

Kijów jest w ostatnich tygodniach celem regularnych ataków Rosjan. Atakom tym towarzyszą informacje, iż Ukraińcom kończą się rakiety przechwytujące do systemów Patriot („Washington Post” pisał, że Ukrainie zostało zaledwie kilka takich pocisków) oraz że Amerykanie wstrzymują przekazywanie Ukrainie części danych wywiadowczych, a także ograniczają działanie systemu Starshield, wojskowej wersji systemu Starlink na Ukrainie, co utrudnia m.in. strącanie rosyjskich dronów odrzutowych za pomocą dronów przechwytujących.

Wołodymyr Zełenski apelował wielokrotnie o przekazywanie Ukrainie pocisków do Patriotów przez państwa, które mają ich zapasy. Z szacunków przedstawionych przez ukraińskiego prezydenta wynikało, że przed zimą Kijów potrzebuje ok. 300 takich pocisków.