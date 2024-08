Nieoczekiwany zwrot w sprawie sygnalistów. Ministerstwo zabrało głos

Czy komunikaty ministerstwa są dla firm wiążące?

Beata Baran-Wesołowska, partner w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj nie ukrywa, że komunikat resortu wywołał konsternację wśród jej klientów.

- Firmy obowiązuje to, co wskazane jest w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czyli w tym przypadku w ustawie. Z jej zapisów zaś wynika, że czas na wdrożenie procedury zgłoszeń wewnętrznych został zakreślony do 25 września, a w przypadku zgłoszeń zewnętrznych do 25 grudnia. Nie ma tam zawartych przepisów przejściowych, które by ten stan modyfikowały - wyjaśnia.

Zdaniem ekspertki, odwoływanie się do stanu zatrudnienia jako kryterium wejścia w życie nowych przepisów jest niezrozumiałe i może rodzić poważne konsekwencje.

- Jeżeli przedsiębiorca w terminie nie wdroży odpowiednich procedur mogą jego i jego pracowników spotkać konsekwencje m. in. karnoprawne tj. grzywna – mówi mecenas.

Zwraca uwagę, że wystarczy, aby organy ścigania otrzymały informację o niewdrożeniu procedury zgłoszeń wewnętrznych po wrześniowej dacie i już osoby odpowiedzialne za zadania związane z wdrożeniem whistleblowingu mogą mieć spore kłopoty.