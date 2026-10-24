Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że za najlepszego prezydenta Polski ankietowani uznali Aleksandra Kwaśniewskiego, który sprawował urząd w latach 1995–2005. Wskazało go 33 proc. badanych.

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Czytaj więcej Polityka Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego? Jest nowy sondaż 51 proc. badanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego, a 39 proc. ma o niej negatywne zdanie – wynika z październikowego so...

Karol Nawrocki przed Lechem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą

Drugie miejsce w sondażu zajął Karol Nawrocki, który objął urząd prezydenta zaledwie 14 miesięcy temu. To właśnie jego za najlepszego prezydenta uznało 22 proc. ankietowanych. – Wydaje mi się, że tak wielu ankietowanych wskazało na Nawrockiego, ponieważ jest to wciąż urzędujący prezydent. I symptomatyczne jest, że elektoratowi centroprawicy dużo bardziej podoba się styl właśnie prezydentury Nawrockiego niż styl prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Andrzeja Dudy – ocenia w rozmowie z „SE” specjalista ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak.

Przypomnijmy, iż w październikowym sondażu CBOS pracę Karola Nawrockiego jako prezydenta dobrze oceniło 51 proc. badanych – tyle samo, co w sierpniu i we wrześniu. Negatywną opinię wyraziło 39 proc. respondentów, o 1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Dla porównania, z opublikowanego wcześniej sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan360 wynika, że Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 47,41 proc. badanych.

W sondażu dla „SE” 7 proc. respondentów jako najlepszego prezydenta wskazało Lecha Kaczyńskiego. Po 5 proc. głosów uzyskali Lech Wałęsa i Andrzej Duda. Zestawienie domykają Bronisław Komorowski z wynikiem 3 proc. oraz gen. Wojciech Jaruzelski, który otrzymał 1 proc. wskazań.

Bez zdania w tej sprawie jest 24 proc. ankietowanych. Sondaż został wykonany w dniach 14–15 października na próbie 1023 dorosłych Polaków.