Donald Trump rozmawiał krótko z dziennikarzami przed Białym Domem, tuż przed wylotem na wiec wyborczy na Alasce. Wśród pytań dziennikarzy znalazło się to o stałą bazę wojsk USA w Polsce.

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– Oni chcą zbudować bazę. Zobaczymy. Oni za nią zapłacą – odpowiedział Trump.

Wypowiedź prezydenta USA nie przesądza ostatecznie o utworzeniu stałej bazy. Tymczasem przedstawiciele polskiego prezydenta przekonywali w ostatnich tygodniach, że w Waszyngtonie zapadła już polityczna decyzja w tej sprawie.

Trump wcześniej zapowiadał postępy

17 września Trump poinformował w serwisie Truth Social, że prace nad utworzeniem bazy wojsk lądowych USA w Polsce przynoszą znaczące postępy. Podkreślił przy tym rolę prezydenta Karola Nawrockiego i zapowiedział, że jeśli projekt zostanie zrealizowany, lokalizacja bazy zostanie wkrótce ogłoszona. Określił przedsięwzięcie jako historyczny krok dla sojuszu polsko-amerykańskiego.

Po rozmowach w Waszyngtonie 2 października szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz powiedział PAP, że Biały Dom dał już „zielone światło” dla projektu. Zaznaczył jednak, że realizacja wymaga dalszych działań Pentagonu, Ministerstwa Obrony Narodowej i polskiego wojska.

Przydacz wyraził nadzieję, że ostatecznym potwierdzeniem realizacji planu będzie wizyta Trumpa w Polsce i otwarcie bazy przez amerykańskiego prezydenta.

Na razie nie ogłoszono oficjalnie lokalizacji nowej instalacji ani harmonogramu jej powstania. Polska zabiega o przekształcenie obecności amerykańskich wojsk, stacjonujących w dużej mierze w systemie rotacyjnym, w bardziej trwałe rozmieszczenie sił USA na wschodniej flance NATO.

Polska czeka na stałą bazę US Army. Decyzja wciąż nie zapadła

W czerwcu 2026 roku polskie władze rozpoczęły przygotowania do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Premier Donald Tusk zapowiadał przygotowanie warunków logistycznych, finansowych i organizacyjnych, a minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że Pentagon jest otwarty na polską propozycję, choć decyzja jeszcze nie zapadła.

Na początku lipca szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz mówił o „zielonym świetle” dla stałej obecności wojsk USA, powołując się na rozmowę z sekretarzem stanu Marco Rubio. 17 września Trump ogłosił z kolei, że poczyniono znaczne postępy w przygotowaniach do utworzenia bazy, a jej lokalizacja może zostać wkrótce podana. Po rozmowach w Waszyngtonie na początku października Przydacz ponownie przekonywał, że decyzja polityczna zapadła.