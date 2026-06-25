Współczesny CFO często wpada w pułapkę „gaszenia pożarów”, co uniemożliwia realizację dalekosiężnych celów. Michał Kanarkiewicz, ekspert strategicznego myślenia, w rozmowie z Pawłem Czuryło w podcaście z cyklu CFO Excellence Awards podkreśla, że kluczem do sukcesu w zarządzaniu finansami i zespołem nie jest robienie więcej, lecz umiejętna selekcja ruchów.

Reklama Reklama

Priorytety to nie lista życzeń

Największym wyzwaniem menedżerów jest dziś mylenie priorytetów z listą życzeń. Kanarkiewicz apeluje o brutalną szczerość: „Jeśli masz więcej niż trzy priorytety, to znaczy, że nie masz żadnego”. Strategiczna eliminacja polega na odrzucaniu zadań, które w skali ważności nie osiągają 8 lub 9 punktów na 10. Umiejętność mówienia „nie” staje się w tym kontekście kluczową kompetencją strategiczną, pozwalającą realizować własne cele zamiast cudzych.

Czytaj więcej Podcast CFO Excellence Awards Skołożyński, Cellnex: CFO między Warszawą a Paryżem Czym różni się praca dyrektora finansowego w Polsce i we Francji oraz jak finansuje się infrastrukturę za miliardy euro? W podcaście CFO Excellence...

Czerpiąc z modeli stosowanych przez globalnych liderów technologicznych, ekspert dzieli decyzje na dwie kategorie. Decyzje „dwukierunkowe” (odwracalne, o niskim koszcie błędu) CFO powinien podejmować szybko, by zyskać przewagę prędkości nad konkurencją. Z kolei momenty krytyczne – jak fuzje czy zmiany modelu biznesowego – wymagają podejścia arcymistrzowskiego: zainwestowania nawet dziesięciokrotnie większej ilości czasu w analizę, gdyż ich skutki są niemal nieodwracalne.

Kanarkiewicz mówi w podcaście o autorskim modelu GAMBIT jako o systemie sześciu filarów strategicznego myślenia, który pozwala przenieść zasady królewskiej gry na grunt nowoczesnego zarządzania. Model ten definiuje biznesowy sukces jako świadomą ofiarę czegoś mniejszego w celu zyskania większej przewagi w przyszłości. Nazwa ta jest akronimem oznaczającym kolejno: plan gry (Game plan), analizę (Analysis), myślenie scenariuszowe (Multiple scenarios), balans ryzyka i nagrody (Balance of risk and reward), działanie z intencją (Intention-driven action) oraz czas na autorefleksję (Think time / Trampoline).

AI jako sparingpartner, rytuał „Think Time”

W kontekście sztucznej inteligencji świat biznesu może wyciągnąć lekcję z historii szachów. Po porażce Garriego Kasparowa z komputerem Deep Blue w 1997 r. szachiści nie porzucili gry, lecz uczynili z technologii narzędzie treningowe. Zdaniem gościa Pawła Czuryło, dla nowoczesnego CFO AI nie jest zagrożeniem, lecz „osobistym konsultantem”, który pozwala błyskawicznie weryfikować hipotezy i testować scenariusze, o ile lider potrafi zachować krytyczne myślenie.

Kanarkiewicz podkreśla, że fundamentem skuteczności lidera finansów jest tzw. Think Time – 15 minut w tygodniu poświęcone wyłącznie na autorefleksję. Proste pytanie: „Czy to, co robię dziś, wspiera moje cele długoterminowe?”, pozwala wyjść z perspektywy pojedynczego „drzewa” (operacji) i spojrzeć na cały „las” (strategię firmy).

Zachęcamy również do wysłuchania i obejrzenia innych odcinków podcastu: