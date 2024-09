Zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA z 24 października 2016 r., sygn. I FPS 2/16 w postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu VAT organ obowiązany jest wskazać nowy termin zwrotu. Jeżeli termin zwrotu podatku był już przedłużany, postanowienie o kolejnym przedłużeniu terminu zwrotu powinno być doręczone podatnikowi przed upływem terminu wskazanego w dotychczas obowiązującym postanowieniu.

W przypadku stosowania doręczenia elektronicznego, dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT nie wystarczy przesłanie na adres elektroniczny podatnika zawiadomienia o piśmie oczekującym na odbiór (por. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 21 września 2020 r., sygn. I FPS 1/20). Jeżeli podatnik nie odbierze pisma, uważa się je za doręczone dopiero po upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.

Czytaj więcej Urzędnicy Z podatnikiem rozmawiać, a nie walczyć. Ekspertka tłumaczy jak zreformować skarbówkę Więcej fachowości i koncyliacji, mniej walki tam gdzie nie ma ona sensu – to rady dla reformującej się administracji skarbowej, które ma Agnieszka Tałasiewicz, doradca podatkowy i partner w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY.

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT musi być odpowiednio uzasadnione

Kolejnym, istotnym aspektem postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT jest jego właściwe uzasadnienie. NSA w wyroku z 22 stycznia 2021 r. (sygn. I FSK 1248/20) wskazał m.in., że „dopuszczalność przedłużenia terminu zwrotu podatku nie może być odczytywana jako blankietowe upoważnienie do opóźniania realizacji praw podatnika. Tym samym organy podatkowe, wykazując przesłanki zastosowania powołanego przepisu, powinny nie tylko wskazać na potrzebę zbadania określonych okoliczności (wskazując, jakie czynności w tym celu zostaną lub zostały podjęte), ale także wyjaśnić źródło zaistniałych wątpliwości. Innymi słowy, powinny wyjaśnić, co wzbudziło ich wątpliwość (np. wskazać na istniejące rozbieżności, czy nieścisłości lub braki w materiale dowodowym) i wytłumaczyć, dlaczego uznały, że istnieje potrzeba dalszej weryfikacji (zob. przykładowo wyroki NSA z 29 stycznia 2019 r., sygn. I FSK 2268/18; z 12 grudnia 2018 r., sygn. I FSK 1840/18).” Zdaniem NSA w przeciwnym razie doszłoby do naruszeń wymogów procesowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej, w tym zasady przekonywania i zasady zaufania do organów podatkowych.

Uzasadniając postanowienie, organ powinien odwołać się do konkretnych elementów stanu faktycznego, z których wynikają wątpliwości, jednocześnie wystarczy, aby okoliczności powodujące te wątpliwości były co najmniej uprawdopodobnione (zob. wyrok WSA w Białymstoku z 3 października 2018 r., sygn. I SA/Bk 381/18).

Należy mieć na względzie, że organ podatkowy uzasadniając swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu o przedłużeniu terminu zwrotu wypowiada się wyłącznie o konieczności dalszego badania zasadności zwrotu, a nie o samej zasadności zwrotu.