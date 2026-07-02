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Nic nie zostało z dawnej magii. Robin Hood w nowym filmie jest samotny i przegrany

Jestem zmęczony manierą ciągłej dekonstrukcji mitów leżących u podstaw zachodniej kultury, ale „Robin Hood: koniec legendy” przez całkiem mądry morał i wizualne wysmakowanie zrobił na mnie wrażenie.

Publikacja: 02.07.2026 09:57

„Robin Hood: koniec legendy”, reż. Michael Sarnoski, dystr. M2 Films

„Robin Hood: koniec legendy”, reż. Michael Sarnoski, dystr. M2 Films

Foto: mat.pras.

Łukasz Adamski

Jako dzieciak z lat 90. wychowałem się na mistycznym i magicznym brytyjskim serialu „Robin z Sherwood” (1984–86), który bardzo mocno zdefiniował moje spojrzenie na legendę banity ze średniowiecznej Anglii. Do dziś, gdy myślę o mitycznej postaci dobrego złodziejaszka, który okradał bogatych, by pomagać biednym, mam przed oczami Michaela Praeda (Jasona Connery’ego tylko toleruję) z łukiem strzelającym w rytm hipnotyzującej muzyki Clannad.

Kim naprawdę był Robin Hood: pierwszym komunistą, upadłym szlachcicem czy wolnościowcem?

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