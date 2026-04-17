Na początku XX wieku Persja – jak do 1935 r. nazywał się współczesny Iran – liczyła ok. 10 mln mieszkańców, z czego co czwarty prowadził koczowniczy tryb życia. Pod względem religijnym była w zasadzie jednolita – ponad 90 proc. stanowili muzułmanie, w zdecydowanej większości szyici. Pod względem etnicznym i językowym daleko było jej jednak do podobnej homogeniczności. Dziewięciu na dziesięciu Persów utrzymywało się z rolnictwa i hodowli. Ze względu na fatalny stan dróg i brak kolei nie istniał jednolity rynek krajowy, zamiast tego kilka słabo ze sobą powiązanych rynków lokalnych. Zdarzało się, że w jednej prowincji były nadwyżki zboża, podczas gdy w sąsiedniej panował głód. Gospodarowanie utrudniał niedobór wody (poza prowincjami leżącymi nad Morzem Kaspijskim) i koncentracja własności ziemskiej w rękach rodów arystokratycznych. Przemysł, poza wydobywczym, nie istniał. Kraj słynął za to z wyrobu dywanów.