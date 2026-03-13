Wyobraźmy więc sobie scenę: Fryderyk Chopin, nasz narodowy relikwiarz talentu, zjawia się na egzaminie do szkoły muzycznej. Ma słuch absolutny, wyobraźnię wyprzedzającą epokę i coś, czego nie da się wpisać do dziennika: geniusz. Komisja słucha i mówi z pełną powagą: panie Fryderyku, owszem, koncert fortepianowy robi wrażenie, ale brak panu podstaw, w zły sposób układa pan ręce oraz musi pan przerobić obowiązującą podstawę programową wraz z uczęszczaniem na obowiązkowy chór.