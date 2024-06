Rzecznik to nie biznesowy lobbysta – jego rolą nie jest obrona interesu każdego przedsiębiorcy za wszelką cenę, wbrew zdrowemu rozsądkowi i interesowi publicznemu, ale obrona słusznych i uzasadnionych interesów przedsiębiorców

Druga kadencja to z reguły czas ugruntowania nowej instytucji, pogłębiania współpracy z otoczeniem i korygowania uchybień „okresu dziecięcego”. Czas, w którym ona przypada, to z kolei czas głębokich przemian w kraju, wynikających z dokonanej po ośmiu latach zmiany politycznej. Te okoliczności nasuwają pięć priorytetów, które mógłby obrać nowy rzecznik.

Wyzwanie dla nowego rzecznika MŚP: reforma danin publicznych

Pierwszy z nich to udział w pracach nad reformą danin publicznych. Polskie systemy: podatkowy i ubezpieczeń społecznych, od lat biły rekordy komplikacji i bałaganiarstwa legislacyjnego. Niezwykła obszerność przepisów, mnogość wyjątków, brak precyzji, niekonsekwencja i oderwanie rozwiązań legislacyjnych od ich uzasadnienia ekonomicznego to tylko niektóre grzechy naszego prawodawstwa podatkowego i ubezpieczeniowego.

Niesławny Polski Ład przelał czarę goryczy i postawił nowe władze wobec pilnej już konieczności zbudowania tych systemów od nowa. Głos rzecznika w debacie publicznej nad propozycjami nowych rozwiązań będzie bardzo ważny i potrzebny. Warto jednak pamiętać, że rzecznik MŚP to nie przywódca partii przedsiębiorców. Może on i powinien oceniać pojawiające się propozycje z punktu widzenia ich wpływu na sektor MŚP, a nawet sugerować korzystne dla tego sektora korekty, ale nie jest jego rolą tworzenie proprzedsiębiorczych programów politycznych i organizowanie dla nich społecznego poparcia.

Transformacja energetyczna – wyrzeczenia są nieuniknione

Drugi z nasuwających się priorytetów to udział w kreowaniu transformacji energetycznej. Modne ostatnio wieszanie psów na unijnym Zielonym Ładzie nie zmienia faktu, że reformy proklimatyczne, wbrew temu, co sugerują politycy opozycji, nas nie ominą. Ani faktu, że nie da się, wbrew temu, co sugerują politycy rządowi, ich zrealizować bezboleśnie i metodą samych zachęt.