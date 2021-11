Chociaż Chiny w dużej mierze stłumiły pandemię poprzez ograniczenie podróżowania i obostrzenia, powracające ogniska zakażeń związane z wariantem Delta postawiły władze w stan gotowości.

- Myślę, że to zdecydowanie doprowadzi do wyzwań związanych z zapobieganiem i kontrolą - powiedział rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Zhao Lijian mówiąc o wariancie Omikron. Dodał, że Pekin "docenia wysiłki RPA w przekazywaniu aktualnych informacji" na temat nowego wariantu.

- Chiny mają duże doświadczenie w reagowaniu na Covid-19. Jestem głęboko przekonany, że zimowe igrzyska olimpijskie zostaną zorganizowane bez problemu - powiedział Zhao.

Pekin jest zdeterminowany, aby na przebieg igrzysk nie wpłynęła pandemia. Byłoby to propagandowe zwycięstwo strategii "zero tolerancji dla Covid-19".

Tysiące sportowców, mediów i uczestników przybywających z zagranicy będą zobowiązani do wejścia do "zamkniętej bańki". Organizatorzy przyznali w zeszłym miesiącu, że wirus będzie "największym wyzwaniem" w organizacji Igrzysk. Jednocześnie władze przekonują, że mają środki, by poradzić sobie z nowym wariantem.

- Chiny już wykonały dobrą robotę w zakresie przygotowań do wariantu Omikron - powiedział Xu Wenbo, szef instytutu kontroli wirusa w chińskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

W Chinach zaszczepiono już w pełni ponad 1,1 mld ludzi.