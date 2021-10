- 130 osób zmarło (w ciągu ostatniej doby zmarły w Polsce 133 osoby chore na COVID-19), a prawdopodobnie niemal wszyscy nie musieliby. Te sto trzydzieści parę osób być może mogłoby żyć, gdyby podjęło decyzję, by się zaszczepić - mówił w rozmowie z TVN24 Karauda.



Lekarz mówił w kontekście szczepień i polityki rządu wobec szczepień, że "mamy dwa modele".

- Jeden model skandynawski, zachodnioeuropejski - dbamy o obywatela maksymalnie, nawet gdy spotykamy się z jego strony z oporem, ale mówimy: chronimy antyszczepionkowców, tych, którzy nie chcą się szczepić, nawet przed nimi samymi. Mówimy, że odbieramy im tę decyzję, ale podobnie dzieje się, gdy każemy ludziom zapinać pasy w samochodzie - mówił lekarz nawiązując do wprowadzania obowiązku szczepień na COVID w różnych grupach zawodowych, czy też uzależniania dostępu do miejsc publicznych od zaszczepienia przeciw koronawirusowi.

- W Polsce mamy taki model, który mówi: w porównaniu do tego, co było rok temu, jest lepiej, wszystko wiecie, możecie się szczepić, ale jeśli wolicie zderzyć się z chorobą, a nawet umrzeć, to wasza decyzja - stwierdził.

Lekarz przyznał, że w regionie łódzkim, w którym pracuje, "sytuacja pogarsza się, ale nie ma jeszcze uruchomionego szpitala tymczasowego". - Widać, że liczba zaszczepionych osób i ozdrowieńców wpływa na to, że ta sytuacja nie rozwija się dynamicznie jak rok temu - stwierdził.



- Obawiam się jednak, że sytuacja może się szybko pogorszyć - dodał.

Karauda apelował też, by, jeśli 1 listopada "na cmentarzach będzie tłoczno, będziemy jeden obok drugiego", wówczas założyć maskę. - Weźmy ze sobą maskę o wyższej filtracji - dodał.