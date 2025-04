Inwestowanie w nieruchomości to dla przeciętnego Polaka zakup mieszkania, a dla tego z zasobniejszym portfelem – zakup więcej niż jednego lokum. Firma Dwell Properties powstała w 2021 r., pośredniczy w inwestowaniu w nieruchomości komercyjne – lokale usługowe. Dlaczego ta nisza?

Kiedy w 2010 r. przyjechałem z Włoch do Polski, angażując się w różne przedsięwzięcia na tutejszym rynku nieruchomości zauważyłem kilka zjawisk. Na przykład traktowanie mieszkań jako „pewników” inwestycyjnych, a moim zdaniem jest to oparte na nie do końca słusznych założeniach. W porównaniu do zachodnich krajów, deweloperzy w Polsce mają wysokie marże, a dostarczany produkt pod względem jakości i odporności na starzenie się pozostawia wiele do życzenia. Popyt na mieszkania stymulowany jest w dużej mierze programami rządowymi – w zasadzie co chwila mamy jakiś program dopłat, są transfery socjalne, jak 800+. Polska to kraj o niżu demograficznym, ostatnie lata to nadzwyczajne zdarzenia: covid i pompowanie gotówki, wojna na Ukrainie i napływ migrantów. Dlatego moim zdaniem mieszkania nie są jedynymi aktywami, które powinny znajdować się w portfelu inwestorów.

Pytanie, jakie są alternatywy. Mamy rynek condo, ale to też nie jest to, ponieważ jest to mieszanka inwestycji z konsumpcją, ponadto te same wady: wysoka marża dewelopera, jakość substancji, popyt najemców, plus płynność, czyli możliwość wyjścia z takiej inwestycji.

Zastanowiłem się, gdzie jest miejsce na rynku nieruchomości, gdzie inwestor może kupić coś, co sprzedawane jest z godziwą marżą. Jeśli kupujemy apartament condo, by czerpać zwrot z najmu, to marża, jaką płacimy w cenie jest tak duża, że de facto deweloper wypłaca nam przez pewien okres jako należne nam zyski nasze własne pieniądze. Oczywiście, tak samo jak w inwestycjach mieszkaniowych, na rynku condo są wartościowe projekty.

Zauważyłem, że lokale usługowe w budynkach wielorodzinnych są taką zapomnianą niszą. Na zachodzie parter usługowy jest często 50 proc. droższy niż mieszkania na pierwszym piętrze – a w Polsce było dokładnie odwrotnie. Co więcej, lokale usługowe często były też u nas pomijane przez dużych graczy inwestycyjnych, HNWI (High-Net-Worth Individuals – zamożne osoby fizyczne – red.), a deweloperzy, planując projekty, często nie mają żadnej realnej polityki wartościowego zagospodarowania parterów usługowych. Tymczasem to tego typu nieruchomości to najbardziej miastotwórczy element każdej inwestycji, a klimat miasta jest często determinowany przez lokale usługowe. W Polsce mamy jeszcze do wykonania bardzo dużą pracę w kontekście świadomości tego zjawiska. Lokale usługowe mają po prostu bardzo dużo zalet.