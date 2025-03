Kupujący mieszkania mają w ręku dobre karty. Na rynku może namieszać program dopłat

Dysproporcje między podażą mieszkań a popytem prowadzą do korekty cen. Na rynku wtórnym można wynegocjować spore rabaty. Deweloperzy mrożą cenniki. Część sprzedających czeka na dopłaty do kredytów, nie dąży do transakcji za wszelką cenę.