Jak podała Polska Press, Robert Feluś został wybrany na nowego prezesa grupy. W skład zarządu wchodzą także Elżbieta Żuraw, która od sierpnia czasowo pełniła obowiązki prezesa, oraz Mirosław Mazurowski.

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Do zadań nowego prezesa będzie należało dalsze rozwijanie grupy, umacnianie jej pozycji na rynku mediów regionalnych i cyfrowych oraz realizacja projektów związanych z transformacją organizacji i wprowadzaniem nowych produktów medialnych.

„Polska Press dysponuje unikalnymi markami medialnymi i kompetentnymi zespołami działającymi w całym kraju. Moim celem jest dalsze wzmacnianie pozycji spółki poprzez rozwój produktów cyfrowych, wykorzystanie potencjału mediów regionalnych oraz budowę trwałej wartości dla odbiorców, partnerów biznesowych i pracowników” – podkreślił Robert Feluś, cytowany w komunikacie.

Robert Feluś nowym prezesem Polska Press. To były redaktor naczelny „Faktu” i „Wprost”

Robert Feluś ma ponad 30 lat doświadczenia w branży medialnej. Jest menedżerem, redaktorem i komentatorem, a także wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Karierę zawodową rozpoczynał w „Dzienniku Polskim”, „Echu Krakowa” i krakowskim oddziale „Super Expressu”.

W 2003 r. dołączył do zespołu tworzącego redakcję „Faktu”. Pracował tam jako szef działów newsowych i zastępca redaktora naczelnego, a w latach 2014-2018 kierował redakcją dziennika. Następnie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Wirtualnej Polski, a także redaktora naczelnego Sportowych Faktów WP oraz tygodnika i serwisu „Wprost”.

Z Polska Press współpracuje od 2025 r. W tym czasie angażował się w realizację projektów redakcyjnych i wideo.

Grupa medialna Polska Press należy od 2021 r. do koncernu Orlen. Jest m.in. wydawcą serwisów internetowych, 20 dzienników regionalnych, tygodników lokalnych, prasy bezpłatnej. Oddział poligraficzny spółki ma też cztery drukarnie w całej Polsce: w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, Sosnowcu, które drukują średnio 3 mln gazet dziennie.