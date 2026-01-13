Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

34 min. 3 sek.

„Najder połączył ludzi, a nie ich podzielił”. Zbigniew Gluza o „Wywrotowcu”

Dlaczego Zdzisław Najder – skazany przez władze PRL na karę śmierci, współtwórca Polskiej Partii Niepodległościowej i wybitny znawca Josepha Conrada – został niemal wymazany z pamięci publicznej? W podcaście „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia ze Zbigniewem Gluzą, twórcą Ośrodka KARTA, o książce „Wywrotowiec”, która przywraca Najdera polskiej historii.

Publikacja: 13.01.2026 17:00

Bogusław Chrabota

– Działalność Zdzisława Najdera była wywrotowa w sensie dosłownym – mówi Zbigniew Gluza, tłumacząc tytuł książki. – Definiował drogę przeciwko PRL-owi. Drogę, która miała prowadzić do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Reklama
Reklama

Najder nie był dysydentem „systemowym”. Nigdy nie wszedł w struktury władzy, nie próbował ich reformować. Od końca lat 50. pozostawał konsekwentnie poza systemem, a po doświadczeniu Zachodu – wykładach w Europie i USA – uznał, że jedynym celem może być pełna suwerenność państwa.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Tajny zapis w testamencie Zdzisława Najdera
Plus Minus
Bogusław Chrabota: Tajny zapis w testamencie Zdzisława Najdera

PPN: konspiracja, która wyznaczyła kierunek

Kulminacją tej myśli była działalność Polskiej Partii Niepodległościowej – struktury całkowicie konspiracyjnej, działającej poza głównym nurtem jawnej opozycji.

– PPN odegrał ogromną rolę, choć nie został doceniony w trakcie działania – podkreśla Gluza. – To była grupa intelektualistów, która nazwała drogę, jaką Polska faktycznie później przeszła.

Reklama
Reklama

Wokół Najdera skupili się m.in. Jan Olszewski, Jan Józef Szczepański, Andrzej Kijowski. Program PPN z 1976 r. – jak przypomina Gluza – jako pierwszy wprost formułował postulat wejścia Polski do wspólnoty europejskiej i wiązał niepodległość Polski ze zjednoczeniem Niemiec.

Wyrok śmierci i Radio Wolna Europa

Po wprowadzeniu stanu wojennego Najder znalazł się na Zachodzie. Gdy władze PRL zidentyfikowały jego rolę w PPN, został zaocznie skazany na karę śmierci – jako jedyny polski opozycjonista w latach 80.

– Nie chciał zostać emigrantem ani dyrektorem Radia Wolna Europa – mówi Gluza. – Przyjął tę rolę dopiero wtedy, gdy zrozumiał, że do Polski nie może wrócić.

Czytaj więcej

Zdzisław Najder w swoim warszawskim mieszkaniu w 2005 r.
Plus Minus
Europejczyk Zdzisław Najder

Po 1989 r.: polityk bez partii

Po powrocie do kraju Najder próbował wejść w życie publiczne, współpracował z Lechem Wałęsą i rządem Jana Olszewskiego, ale nigdy nie stał się politykiem partyjnym.

– On jest dziś „niczyj” – zauważa Gluza. – Nie zbratał się z żadnym obozem. Krytykował wszystkich – także tych, którym doradzał. Był doradcą m.in. Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jerzego Buzka w sprawach integracji europejskiej. Jednocześnie coraz ostrzej oceniał jakość polskiej polityki po 1989 r., uznając, że nie dorasta ona do historycznej roli państwa.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zdzisław Najder (1930–2021)
Wydarzenia
Zdzisław Najder: człowiek wolnej Europy

Książka zamiast pomnika

Zdzisław Najder zmarł w 2021 r. – bez publicznego pożegnania i bez grobu.

– Nie ma miejsca, gdzie można by nad nim się pochylić – mówi Gluza. – Ta książka ma pełnić rolę symbolicznego upamiętnienia.

„Wywrotowiec” składa się wyłącznie z tekstów Najdera – od dokumentów konspiracyjnych po późne zapiski dziennikowe. Jak przekonuje Gluza, to postać, która może dziś „zlepiać Polskę”, bo nie przemawia w imieniu żadnej ze stron politycznego sporu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Regiony Europa Historia Historia Polski PRL książka

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marzena Tabor-Olszewska, zastępczyni redaktora naczelnego oraz Michał Szułdrzyński, redaktor naczeln
Kraj
„Rzecz w tym”: „Myślę, że Jarosław Kaczyński jest wściekły na Zbigniewa Ziobrę”

30 min. 28 sek.

Likwidacją przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zajmie się na najbliższej
Kraj
Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?
Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jest szpitalem miejskim
Kraj
Śmierć ciężarnej w szpitalu w Warszawie. Kontrole instalacji gazów medycznych w stołecznych placówkach
Paulina Florjanowicz: Do lat 60. XX w. nie było przepisów, które regulowałyby kwestie ewidencjonowan
Kraj
Paulina Florjanowicz: Polskie muzea straciły sporo obrazów i grafik już po wojnie
Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców
Warszawa
Znamy Słowa Roku 2025. Językoznawcy i internauci wybrali zwycięzców
W jednym z najszerszych badań 77 proc. uczestników deklarowało utrzymanie postanowień po tygodniu, 4
Kraj
Od styczniowego entuzjazmu do rezygnacji. Jak uniknąć pułapek postanowień noworocznych?
Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej
Warszawa
Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Cykliczne ceremonie zmiany flagi państwowej
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama