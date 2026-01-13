34 min. 3 sek.

„Najder połączył ludzi, a nie ich podzielił”. Zbigniew Gluza o „Wywrotowcu”

Dlaczego Zdzisław Najder – skazany przez władze PRL na karę śmierci, współtwórca Polskiej Partii Niepodległościowej i wybitny znawca Josepha Conrada – został niemal wymazany z pamięci publicznej? W podcaście „Rzecz w tym” Bogusław Chrabota rozmawia ze Zbigniewem Gluzą, twórcą Ośrodka KARTA, o książce „Wywrotowiec”, która przywraca Najdera polskiej historii.

– Działalność Zdzisława Najdera była wywrotowa w sensie dosłownym – mówi Zbigniew Gluza, tłumacząc tytuł książki. – Definiował drogę przeciwko PRL-owi. Drogę, która miała prowadzić do odzyskania niepodległości przez Polskę.

Najder nie był dysydentem „systemowym”. Nigdy nie wszedł w struktury władzy, nie próbował ich reformować. Od końca lat 50. pozostawał konsekwentnie poza systemem, a po doświadczeniu Zachodu – wykładach w Europie i USA – uznał, że jedynym celem może być pełna suwerenność państwa.

PPN: konspiracja, która wyznaczyła kierunek

Kulminacją tej myśli była działalność Polskiej Partii Niepodległościowej – struktury całkowicie konspiracyjnej, działającej poza głównym nurtem jawnej opozycji.

– PPN odegrał ogromną rolę, choć nie został doceniony w trakcie działania – podkreśla Gluza. – To była grupa intelektualistów, która nazwała drogę, jaką Polska faktycznie później przeszła.