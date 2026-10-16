W zeszłym tygodniu prezydent USA Donald Trump ogłosił porozumienie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego, a później naciskał na Ukrainę, by wstrzymała uderzenia w rosyjskie rafinerie oraz ograniczył dostęp Kijowa do danych wywiadowczych i technologii niezbędnych do odpierania rosyjskich ataków.

Reklama Reklama

– Moje przesłanie do niego brzmi: jesteśmy sojusznikami. Należymy do NATO. A co stanowi największe zagrożenie dla NATO? Rosja – i właśnie dlatego nie ma w tym (postępowaniu Trumpa – red.) żadnej logiki. Nie mam odpowiedzi, mam (za to) wiele pytań – powiedział premier Finlandii Petteri Orpo w rozmowie z Politico przy okazji szczytu UE, który rozpoczął się w czwartek w Brukseli. Podkreślił, że na miejscu Trumpa „nie ufałby Putinowi”.

Orpo przychylił się do opinii, że jednym z powodów zawarcia przez Trumpa porozumienia z Putinem są wybory do Kongresu 3 listopada. – Myślę, że wynika to z przyczyn wewnętrznych, zbliżają się wybory. Ale musimy ich (stronę amerykańską – red.) z powrotem pozyskać – powiedział. Ocenił też, że ilość oleju napędowego dostarczonego w efekcie umowy z Rosją będzie zbyt mała, by znacząco wpłynąć na sytuację konsumentów w USA.

Orpo ostrzega: Niebo nad Ukrainą jest otwarte dla Rosji

Fiński premier zgodził się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który ostrzegł, że Amerykanie i ich prezydent stoją po „złej stronie historii”. – Myślę, że tak właśnie jest – powiedział Orpo. Jednocześnie przyznał, że Ukraina stoi obecnie w obliczu poważnego zagrożenia. – Niebo (nad Ukrainą – red.) jest otwarte dla Rosji, są tam pociski. (Ukraińcy) potrzebują większego wsparcia wojskowego, obrony powietrznej. Ponadto sytuacja jest niebezpieczna z powodu najnowszego porozumienia między Trumpem a Putinem (w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego – red.) – powiedział.

Przekonywał, że cokolwiek się stanie, UE jest w stanie wyposażyć Ukrainę w broń i środki finansowe, niezależnie od tego, czy może liczyć na Stany Zjednoczone, czy nie. – Dzisiaj musimy znaleźć rozwiązanie, jak wesprzeć Ukrainę, jak sfinansować jej potrzeby tej zimy, ale też w przyszłym roku. To ma kluczowe znaczenie – podkreślił Orpo.

Orpo opowiedział się też za wznowieniem debaty na temat wykorzystania zamrożonych w Europie rosyjskich aktywów państwowych, na co nie ma zgody wśród wszystkich państw członkowskich UE. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby wypracowanie sposobu wykorzystania zamrożonych aktywów. Musimy spróbować ponownie. To lepsze rozwiązanie niż wykorzystywanie naszych własnych środków – ocenił.