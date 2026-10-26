W jakich obszarach polskiej gospodarki Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie aktywny w najbliższych latach?

Rozwój, ekspansja polskich przedsiębiorców za granicę, innowacyjność, obronność, transformacja energetyczna, projekty infrastrukturalne – to są te obszary, w których PFR jest zaangażowany i będzie zaangażowany jeszcze mocniej.

Innowacje są ważne z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Choćby prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pisał niedawno w „Rzeczpospolitej”, że musimy na nie postawić, bo mogą one być kluczem do przyszłego szybszego rozwoju.

W obliczu niekorzystnych trendów demograficznych innowacje stają się jednym z kluczowych czynników wzrostu gospodarczego. Dalszy rozwój nie może opierać się na obecnych czynnikach wzrostu, aby utrzymać tempo rozwoju i poprawiać produktywność, konieczne są inwestycje w nowe technologie oraz ich skuteczne wdrażanie we wszystkich gałęziach gospodarki. To właśnie innowacyjność będzie w coraz większym stopniu decydować o pozycji konkurencyjnej Polski w nadchodzących dekadach.

Pytanie, jak te inwestycje ożywiać. Takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju mają być podmiotami, które będą wspomagały przedsiębiorców na początkowym etapie rozwoju? Bo wiadomo, że nie wszystkie innowacyjne projekty finalnie znajdują swoją drogę na rynek.

Nie każda innowacja kończy się sukcesem rynkowym i właśnie dlatego tak ważna jest rola instytucji rozwojowych takich jak Polski Fundusz Rozwoju. Naszym zadaniem nie jest wybieranie wyłącznie projektów pozbawionych ryzyka, lecz wspieranie tych przedsięwzięć, które mają potencjał tworzenia nowej wartości dla gospodarki, ale ze względu na swoją innowacyjność często napotykają bariery w dostępie do finansowania.

Na wczesnych etapach rozwoju ryzyko jest naturalnie wyższe, dlatego sektor prywatny nie zawsze jest gotowy, by samodzielnie je ponosić. Rolą PFR jest wypełnianie tej luki i tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy mogą rozwijać nowe technologie, skalować działalność oraz weryfikować swoje rozwiązania na rynku.

Rzeczywiście, nie każdy innowacyjny projekt odnosi sukces. W modelu venture capital jest to naturalnie wkalkulowane. Kluczowe jest więc nie unikanie ryzyka, lecz jego świadome zarządzanie. Rolą PFR jest mobilizowanie kapitału do inwestycji w przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu i zachęcanie do współinwestowania kapitału prywatnego. Dzięki temu więcej obiecujących projektów ma szansę przejść drogę od pomysłu do komercyjnego sukcesu.

Jest pani pierwszą kobietą w zarządzie PFR. Jaka jest pani perspektywa? Pytam także w kontekście zaimplementowanej niedawno w Polsce dyrektywy, która wskazuje określony poziom udziału kobiet w zarządach. Czy w taki sposób powinno się zwiększać rolę kobiet w zarządach? Jak do tej różnorodności w biznesie należy podchodzić?

Cieszę się, że jestem pierwszą kobietą w zarządzie PFR, choć w Grupie Kapitałowej nie jestem pierwsza. W PFR Ventures prezesem jest Rozalia Urbanek. Dlatego postrzegam swoją nominację bardziej jako element szerszego procesu zmian niż pojedynczy wyjątek.

Jestem zwolenniczką budowania zarządów przede wszystkim w oparciu o kompetencje, doświadczenie i zdolność do realizacji ambitnych celów biznesowych. Jednocześnie nie można ignorować faktu, że przez wiele lat kobiety miały mniejsze szanse na dotarcie do najwyższych stanowisk kierowniczych. W tym sensie rozwiązania wspierające większą reprezentację kobiet mogą pełnić rolę impulsu do zmiany i skłaniać organizacje do szerszego spojrzenia na procesy rekrutacyjne oraz rozwój talentów.

Najważniejsze jest jednak nie samo osiągnięcie określonych wskaźników, ale tworzenie środowiska, w którym wszyscy mają równe możliwości rozwoju. Różnorodność ma wartość dlatego, że do procesu podejmowania decyzji wnosi odmienne perspektywy, doświadczenia i sposób myślenia. A to przekłada się na lepsze zarządzanie ryzykiem, większą innowacyjność i trafniejsze decyzje biznesowe.

Dla mnie sukcesem będzie moment, w którym obecność kobiet w zarządach nie będzie już postrzegana jako coś wyjątkowego, lecz jako naturalny efekt tego, że organizacje potrafią w pełni wykorzystywać potencjał wszystkich utalentowanych osób.

Czeka nas także praca nad dalszym rozwojem polskiej gospodarki. Jak on będzie przebiegał w najbliższych kwartałach?

Myślę, że jesteśmy skazani na sukces, bo jako Polacy jesteśmy bardzo innowacyjni. Spodziewamy się stopniowego wzrostu aktywności inwestycyjnej w kolejnych kwartałach. Będą go napędzać inwestycje w sztuczną inteligencję, transformację energetyczną i nowe technologie obronne, wspierane zarówno przez kapitał prywatny, jak i instytucje rozwojowe takie jak PFR.

MATERIAŁ PARTNERA: PFR