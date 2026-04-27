Podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się gala Orły ESG, organizowana przez „Rzeczpospolitą” i serwis rp.pl. Już po raz czwarty wyróżniono firmy i instytucje, które w swojej działalności skutecznie łączą rozwój biznesowy z troską o środowisko, odpowiedzialnością społeczną oraz wysokimi standardami zarządzania. Nagrody trafiły do przedsiębiorstw wyznaczających kierunki zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony klimatu i zielonej transformacji.

Galę otworzył Marcin Piasecki, redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”, podkreślając zaangażowanie redakcji w tematykę ESG. – Mamy pełną świadomość, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, bezemisyjności i zielonej transformacji stanowią podstawowe wyzwanie dla biznesu. Chcemy te działania wspierać. Orły ESG to nasz sposób na docenianie osiągnięć firm w zakresie realizowanych projektów – mówił.

Redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński zaznaczył z kolei, że niezależnie od toczących się debat i sporów kierunek zmian gospodarczych jest nieunikniony. – Wszyscy chcemy żyć w bardziej zielonych miejscach, zdrowszych miastach. Dlatego nagradzamy firmy, które zmieniają się w sposób rozsądny, zrównoważony i odpowiedzialny. Wierzymy, że zrównoważony rozwój po prostu ma sens – podkreślił.

Nagrody i wyróżnienia

Kapituła przyznała dwa wyróżnienia. Pierwsze trafiło do Raben Transport, docenionego za konsekwentne wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w logistyce.

Nagrodę odebrał Robert Dumanow, kierownik oddziału Ruda Śląska. – Bardzo chciałbym podziękować za to wyróżnienie i za dostrzeżenie naszych działań. To nie tylko rozwiązania elektryczne, ale także paliwa alternatywne, technika jazdy i wiele innych działań, które pchają nas ku przyszłości – mówił. Podkreślił również rolę pracowników, dzięki którym firma mogła zostać doceniona.

Drugie wyróżnienie otrzymały Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, nagrodzone za systemowe i długofalowe działania na rzecz zdrowia, dobrostanu oraz równych szans pracowników.

Pierwsza z głównych nagród – Orzeł ESG – trafiła do Diagnostyki SA. Kapituła wskazała, że firma skutecznie łączy rozwój biznesowy z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, inwestując m.in. w badania DNA, sztuczną inteligencję oraz rozwiązania wspierające wczesne wykrywanie nowotworów.

Nagrodę odebrała Barbara Kopeć, pełnomocniczka zarządu ds. zarządzania projektami i ESG. – Sprawa zrównoważonego rozwoju jest w centrum strategii naszej firmy. Nasze myślenie o środowisku to przede wszystkim myślenie o profilaktyce – o tym, żeby wcześnie wykrywać choroby, badać się i nie trafiać zbyt szybko do szpitala. Zdrowie jest eko. Profilaktyka jest eko – podkreśliła.

Jak dodała, najważniejszym wymiarem ESG dla Diagnostyki pozostaje troska o ludzi – zarówno pracowników, jak i pacjentów. – Bardzo serdecznie dziękujemy, że ten wysiłek i nasze efekty zostały dostrzeżone przez kapitułę – zaznaczyła.

Kolejny Orzeł ESG otrzymał Respect Energy Holding, firma działająca w obszarze energii odnawialnej. Kapituła doceniła rozwój całego łańcucha wartości OZE – od inwestycji i zarządzania aktywami po sprzedaż zielonej energii.

Nagrodę odebrała Katarzyna Teter, ESG Manager w Respect Energy Holding. – To wyróżnienie jest dla nas szczególnie ważne, bo rzeczywiście nasz biznes oparliśmy na zielonej energii odnawialnej. Wszystkie nasze działania, poza wymiarem biznesowym, służą przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym – mówiła.

Przypomniała jednak, że ESG to nie tylko środowisko. – Nie zapominajmy o dwóch pozostałych literach, czyli S i G. W tych obszarach również staramy się stale rozwijać i porządkować nasze działania – zaznaczyła. Dodała również, że firma jako pierwsza w Polsce zaczęła dostarczać usługi bilansujące dla farm OZE.

Na zakończenie gali redakcja „Rzeczpospolitej” przyznała własne wyróżnienie specjalne. Trafiło ono do Polskich Portów Lotniczych SA za nowoczesne podejście do zarządzania, skuteczne łączenie celów środowiskowych i społecznych z finansowymi oraz za odwagę w wyznaczaniu nowych standardów w branży lotniczej.

Nagrodę odebrał Adam Sanocki, członek zarządu ds. strategii i marketingu PPL. – Branża lotnicza w Polsce od niedawna, bo od dwóch lat, zajmuje się tym tematem w sposób systemowy. Wydaje nam się, że zrobiliśmy bardzo duży progres – powiedział.

Jak przypomniał, PPL to grupa obejmująca 19 podmiotów i udziały w 12 lotniskach. – We wszystkich naszych spółkach kwestie zrównoważonego rozwoju stały się jednym z celów zarządczych – podkreślił.

Sanocki zwrócił uwagę na rosnącą liczbę portów lotniczych posiadających certyfikat Airport Carbon Accreditation. – Jeszcze dwa lata temu tylko Lotnisko Chopina miało ten certyfikat. Dziś dołączają kolejne porty: Lublin, Radom, Zielona Góra, Gdańsk. Budujemy tę świadomość w bardzo konkretny i wymierny sposób – zaznaczył.

Przedstawiciel PPL zapowiedział również, że przyszły Port Polska ma być lotniskiem „zero emission ready”, a ambicją spółki jest osiągnięcie najwyższych poziomów certyfikacji środowiskowej.

Ocenialiśmy rezultaty

Tegoroczna edycja była już czwartą odsłoną konkursu Orły ESG organizowanego przez „Rzeczpospolitą”. Analiza raportów niefinansowych pokazuje, że wiele firm odrobiło swoją lekcję, wzbogacając sprawozdania o bardziej merytoryczne treści oraz konkretne dane wskaźnikowe. Jednocześnie zauważalne jest, że część przedsiębiorstw zrezygnowała z publikacji raportów.

Choć ostateczne decyzje kapituły nie zawsze były oczywiste, każdorazowo znajdowały potwierdzenie w twardych danych dotyczących kwestii klimatycznych, ekonomicznych i społecznych. Orzeł ESG jest więc wyróżnieniem dla organizacji, których działania realnie wpływają na zmianę otoczenia w kierunku nowoczesnej, odpowiedzialnej i zrównoważonej gospodarki.

Ranking oparto na siedmiu kluczowych wskaźnikach. Oceniano: kwestie klimatyczne, brak dyskryminacji płacowej, sprawiedliwe wynagrodzenia, bezpieczeństwo pracowników, poszanowanie praw konsumentów i zasad wolnego rynku, bezpieczeństwo środowiskowe oraz podejście do podatków.

Wyselekcjonowane i rekomendowane przez redakcję firmy trafiły następnie pod obrady kapituły konkursu, która miała decydujący głos w wyborze laureatów.

FIRMY OCENIALI

* Liliana Anam, założycielka firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo,

* dr Mirosław Kachniewski, prezes zarządu StowarzyszeniaEmitentów Giełdowych,

* Bartosz Kwiatkowski, dyrektor, Fundacji Frank Bold,

* Anna Ogonowska-Rejer, redaktor dziennika „Rzeczpospolita”, sekretarz kapituły,

* Ewa Sowińska, partner ESO Audit,

* Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu ds. DEI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

* Marcin Piasecki, redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita”.

ORŁY ESG „RZECZPOSPOLITEJ” 2025

Nagrody

Diagnostyka

Została nagrodzona za połączenie dynamicznego rozwoju biznesu z odpowiedzialnością społeczną, środowiskową i wysokimi standardami zarządzania. Firma inwestuje w innowacje, rozwijając badania DNA, testy genetyczne WES i WGS oraz narzędzia sztucznej inteligencji wspierające wykrywanie nowotworów. ESG realizuje także poprzez zwiększanie dostępu do badań, edukację zdrowotną i budowanie różnorodnego środowiska pracy, w którym kobiety stanowią większość zespołu oraz kadry menedżerskiej.

Respect Energy Holding

Doceniono za konsekwentne budowanie modelu biznesowego opartego wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. Spółka działa na wielu rynkach europejskich, obejmując cały łańcuch wartości OZE – od inwestycji po sprzedaż zielonej energii. W 2024 r. dzięki współpracy z producentami przyczyniła się do uniknięcia emisji blisko 2 mln ton CO2. Firma rozwija magazyny energii, nowoczesne farmy OZE i wyróżnia się transparentnym raportowaniem ESG oraz edukacją społeczną.

Wyróżnienia

Raben Transport

Otrzymał wyróżnienie za wdrażanie zrównoważonych rozwiązań w logistyce i realne ograniczanie emisji w transporcie. Firma należy do pionierów dekarbonizacji floty w Polsce – wykorzystuje paliwo HVO100 i rozwija flotę elektrycznych ciężarówek zasilanych energią odnawialną. Jednocześnie inwestuje w ludzi, szkoląc kierowców z użyciem symulatorów VR w zakresie eco-drivingu, bezpieczeństwa i efektywności pracy. ESG przekłada się tu na konkretne efekty biznesowe i wsparcie klientów w realizacji celów klimatycznych.

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma

Firma została wyróżniona za systemowe podejście do dobrostanu pracowników, równości szans i odpowiedzialnej kultury organizacyjnej. Firma realizuje program „Zdrowie na piątkę”, oparty na pięciu filarach dobrostanu: fizycznym, emocjonalnym, umysłowym, duchowym i relacyjnym. Obejmuje on szkolenia, warsztaty, wsparcie psychiczne i rozwój osobisty. Spółka zapewnia również szeroki dostęp do profilaktyki zdrowotnej, badań i programów poprawiających ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy.

Wyróżnienie redakcji „Rzeczpospolitej”

Polskie Porty Lotnicze

Wyróżnienie za nowoczesne zarządzanie, w którym cele środowiskowe i społeczne są integralną częścią strategii biznesowej. Spółka udowadnia, że ESG może wzmacniać wartość przedsiębiorstwa, wspierając jednocześnie inwestycje i odporność organizacji. Doceniono działania na rzecz efektywności energetycznej, rozwój nowoczesnej infrastruktury oraz transparentność relacji z interesariuszami. PPL konsekwentnie wdrażają rozwiązania ważne dla przyszłości zrównoważonego transportu lotniczego.