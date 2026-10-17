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Granica z Niemcami na Odrze i Nysie „nie dzieli, nie boli”. Ale na horyzoncie jest AfD

35 lat temu przeciw granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej głosowała niewielka grupa posłów z CDU i CSU. Dwóch tłumaczy dziś „Rzeczpospolitej” dlaczego. Czy teraz granicę i porządek w Europie kwestionować mogłaby AfD?

Publikacja: 17.10.2026 06:24

Granica Polski z Niemcami na Odrze i Nysie jest uznawana przez RFN już od 35 lat

Granica Polski z Niemcami na Odrze i Nysie jest uznawana przez RFN już od 35 lat

Foto: PAP/DPA

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Jerzy Haszczyński

Już prawie nikt nie pamięta atmosfery z czasów upadającego komunizmu w naszym regionie. Jaką niepewność wywoływało w Polsce szykowane zjednoczenie Niemiec (doszło do niego 3 października 1990 r., niecały rok po upadku muru berlińskiego). Niemcy nie chcieli nas w tamtym czasie dopuścić do negocjacji światowych mocarstw z dwoma niemieckimi państwami (Konferencja 2+4), co rozbudzało niepokój. Kluczowe było uznanie przez zjednoczone Niemcy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Traktat graniczny szefowie MSZ Polski i Niemiec podpisali pod koniec 1990 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w Bundestagu 17 października 1991 r. Przeciwników było niewielu. 

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