Już prawie nikt nie pamięta atmosfery z czasów upadającego komunizmu w naszym regionie. Jaką niepewność wywoływało w Polsce szykowane zjednoczenie Niemiec (doszło do niego 3 października 1990 r., niecały rok po upadku muru berlińskiego). Niemcy nie chcieli nas w tamtym czasie dopuścić do negocjacji światowych mocarstw z dwoma niemieckimi państwami (Konferencja 2+4), co rozbudzało niepokój. Kluczowe było uznanie przez zjednoczone Niemcy granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Traktat graniczny szefowie MSZ Polski i Niemiec podpisali pod koniec 1990 r. Głosowanie w tej sprawie odbyło się w Bundestagu 17 października 1991 r. Przeciwników było niewielu.